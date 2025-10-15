https://ria.ru/20251015/vzyatochnichestvo-2048448061.html
Следствие предъявило обвинение бывшему зампрокурора Белгородской области
Следствие предъявило обвинение бывшему зампрокурора Белгородской области - РИА Новости, 15.10.2025
Следствие предъявило обвинение бывшему зампрокурора Белгородской области
Следствие вменяет взяточничество бывшему зампрокурора Белгородской области Дмитрию Смирнову, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 15.10.2025
Следствие предъявило обвинение бывшему зампрокурора Белгородской области
СК обвинил экс-зампрокурора Белгородской области Смирнова во взяточничестве