Следствие предъявило обвинение бывшему зампрокурора Белгородской области
17:28 15.10.2025
Следствие предъявило обвинение бывшему зампрокурора Белгородской области
Следствие вменяет взяточничество бывшему зампрокурора Белгородской области Дмитрию Смирнову, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
происшествия
белгородская область
москва
россия
белгородская область
москва
россия
происшествия, белгородская область, москва, россия
Происшествия, Белгородская область, Москва, Россия
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Следствие вменяет взяточничество бывшему зампрокурора Белгородской области Дмитрию Смирнову, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
Ранее в прокуратуре Белгородской области сообщили, что Смирнов подозревается в совершении коррупционного преступления.
"Смирнову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказали в суде.
С марта 2022 года по сентябрь 2025 года Смирнов работал Всеволожским городским прокурором в Ленинградской области. В сентябре 2025 года был назначен заместителем прокурора Белгородской области.
Задержание террористической организации, распространявшей идеи о создании всемирного халифата - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Крыму выявили ячейку, распространявшую идеи о всемирном халифате
