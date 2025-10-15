Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 7,5 километра

П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт – РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке в среду утром выбросил столб пепла на высоту 7,5 километра над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"В 09:10 (по камчатскому времени, 00.10 – мск – ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 7.5 километров над уровнем моря", – проинформировали ученые в своем Telegram-канале

По данным вулканологов, пепловый шлейф протянулся на 80 километров в северо-северо-восточном направлении от исполина. Для вулкана установлен авиационный цветовой код опасности "оранжевый".

"Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", – предупредили в KVERT.

Сутками ранее Ключевской произвел два мощных пепловых выброса.