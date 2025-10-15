https://ria.ru/20251015/vulkan-2048288658.html
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 7,5 километра
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 7,5 километра - РИА Новости, 15.10.2025
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 7,5 километра
Вулкан Ключевской на Камчатке в среду утром выбросил столб пепла на высоту 7,5 километра над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T01:24:00+03:00
2025-10-15T01:24:00+03:00
2025-10-15T01:24:00+03:00
происшествия
камчатка
усть-камчатский район
петропавловск-камчатский
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033410952_0:111:3240:1934_1920x0_80_0_0_2945b9c8cc245ad9731fc17a40a6e156.jpg
https://ria.ru/20251015/kamchatka-2048287560.html
https://ria.ru/20251014/kamchatka-2048103575.html
камчатка
усть-камчатский район
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033410952_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_f6bffd263914dae2fcc001fca662c81f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, усть-камчатский район, петропавловск-камчатский, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Усть-Камчатский район, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 7,5 километра
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 7,5 километра