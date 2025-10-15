Рейтинг@Mail.ru
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 7,5 километра
01:24 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/vulkan-2048288658.html
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 7,5 километра
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 7,5 километра
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт – РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке в среду утром выбросил столб пепла на высоту 7,5 километра над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В 09:10 (по камчатскому времени, 00.10 – мск – ред.) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 7.5 километров над уровнем моря", – проинформировали ученые в своем Telegram-канале.
По данным вулканологов, пепловый шлейф протянулся на 80 километров в северо-северо-восточном направлении от исполина. Для вулкана установлен авиационный цветовой код опасности "оранжевый".
"Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", – предупредили в KVERT.
Сутками ранее Ключевской произвел два мощных пепловых выброса.
Вулкан Ключевской относится к Ключевской группе вулканов и расположен в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского.
