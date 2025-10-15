Вучич выразил надежду на помощь ЕС в энергетике из-за санкций США

БЕЛГРАД, 15 окт - РИА Новости. Санкции США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), вступившие в силу 9 октября, фактически означают и санкции ЕС в отношении компании, но Белград надеется на помощь Брюсселя в энергетике, заявил президент Сербии Александр Вучич.