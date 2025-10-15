Рейтинг@Mail.ru
Вучич выразил надежду на помощь ЕС в энергетике из-за санкций США - РИА Новости, 15.10.2025
17:35 15.10.2025 (обновлено: 18:06 15.10.2025)
Вучич выразил надежду на помощь ЕС в энергетике из-за санкций США
Санкции США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), вступившие в силу 9 октября, фактически означают и санкции ЕС в отношении компании, но... РИА Новости, 15.10.2025
в мире, сербия, белград (город), северная македония, александр вучич, урсула фон дер ляйен, никола тесла, евросоюз, еврокомиссия, нефтяная индустрия сербии
В мире, Сербия, Белград (город), Северная Македония, Александр Вучич, Урсула фон дер Ляйен, Никола Тесла, Евросоюз, Еврокомиссия, Нефтяная индустрия Сербии
Вучич заявил, что санкции США против NIS фактически означают и санкции ЕС

© Getty Images / Anadolu/Amir HamzagicПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Сербии Александр Вучич перед пресс-конференцией в Белграде, Сербия
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Сербии Александр Вучич перед пресс-конференцией в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Getty Images / Anadolu/Amir Hamzagic
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Сербии Александр Вучич перед пресс-конференцией в Белграде, Сербия
БЕЛГРАД, 15 окт - РИА Новости. Санкции США против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), вступившие в силу 9 октября, фактически означают и санкции ЕС в отношении компании, но Белград надеется на помощь Брюсселя в энергетике, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен проводит рабочую поездку по странам Западных Балкан. Вечером во вторник она прибыла в Белград, где в аэропорту "Никола Тесла" её встретил глава сербского государства с букетом цветов. В среду состоялась церемония встречи у правительственного комплекса "Палата Сербия" с военным оркестром и артиллерийскими залпами.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Вучич сделал заявление о NIS после встречи с российской делегацией
13 октября, 16:10
"Мы сейчас столкнулись с нелегкой ситуацией в сфере энергетики. "Нефтяная индустрия Сербии" - под американскими санкциями, а когда она под американскими санкциями, де-факто и под европейскими санкциями, эта проблема для нас нелегко решаема. Надеемся, что во всех вопросах, значимых для энергетической безопасности и надежности Сербии, будем иметь поддержку и помощь ЕС", - заявил Вучич после встречи с фон дер Ляйен и добавил, что Белград планирует при помощи Брюсселя строить соединительные газопроводы к Румынии и Северной Македонии.
Также в среду намечена встреча главы ЕК с премьером Сербии Джуро Мацутом.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Вучич: отказ от санкций против России отдаляет Сербию от членства в ЕС
11 октября, 14:57
 
