В Волгограде продлили арест обвиняемого в убийстве судьи
Центральный районный суд продлил до 14 ноября арест жителю Камышина, обвиняемого в убийстве федерального судьи, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе РИА Новости, 15.10.2025
