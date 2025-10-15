Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде продлили арест обвиняемого в убийстве судьи
14:52 15.10.2025
В Волгограде продлили арест обвиняемого в убийстве судьи
Центральный районный суд продлил до 14 ноября арест жителю Камышина, обвиняемого в убийстве федерального судьи, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе РИА Новости, 15.10.2025
камышин
волгоградская область
волгоград
камышин
волгоградская область
волгоград
В Волгограде продлили арест обвиняемого в убийстве судьи

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 15 окт – РИА Новости. Центральный районный суд продлил до 14 ноября арест жителю Камышина, обвиняемого в убийстве федерального судьи, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.
В августе прокуратура Волгоградской области сообщала, что Центральный районный суд Волгограда арестовал задержанного по подозрению в убийстве федерального судьи жителя Камышина до 14 октября.
"Продлили до 14 ноября в Центральном районном суде Волгограда", - сказали в пресс-службе.
Ранее СК сообщал, что вечером 14 августа у здания Камышинского городского суда было обнаружено тело действующего судьи с огнестрельными и колото-резаными ранами. Подозреваемого задержали. Уголовное дело возбуждено по статьям "Убийство, совершенное с особой жестокостью" и "Незаконное хранение огнестрельного оружия". По данным СК, задержанный признал свою вину.
