Песня Валерии прошла отборочный этап премии Grammy

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Певица Валерия (Валерия Перфилова) сообщила, что ее песня "Исцелю" прошла отборочный этап музыкальной премии Grammy.
"Моя песня "Исцелю" из одноименного альбома прошла отборочный этап премии Grammy. Это означает, что десятки тысяч музыкантов отправили свои работы, а наш трек попал в число тех, за кого академики будут голосовать для отбора кандидатов в номинации премии", - написала она в своем Telegram-канале.
Валерия также поблагодарила свою команду: сына Артемия, который стал главным идеологом проекта и его исполнительным продюсером, саунд-продюсера и аранжировщика Andy Platon и музыкантов, участвовавших в создании трека.
"Дальнейшая судьба сингла на премии зависит уже от голосования академиков Grammy. Но уже сегодняшний результат для нас всех - большое достижение", - добавила она.
