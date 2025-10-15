Рейтинг@Mail.ru
Аварийные отключения света ввели почти на всей Украине - РИА Новости, 15.10.2025
18:50 15.10.2025
Аварийные отключения света ввели почти на всей Украине
Аварийные отключения света ввели почти на всей Украине - РИА Новости, 15.10.2025
Аварийные отключения света ввели почти на всей Украине
Аварийные отключения электроэнергии введены по всей Украине, кроме части Черниговской области, сообщило в среду украинское министерство энергетики. РИА Новости, 15.10.2025
Аварийные отключения света ввели почти на всей Украине

Почти на всей территории Украины ввели аварийные отключения света

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены по всей Украине, кроме части Черниговской области, сообщило в среду украинское министерство энергетики.
"Из-за сложной ситуации в объединенной энергосистеме Украины во всех регионах, кроме части Черниговской области, применены аварийные графики отключений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Уточняется, что аварийные отключения света также введены в подконтрольной ВСУ части ДНР. В части Черниговской области продолжают действовать графики почасовых отключений.
Ранее в среду энергохолдинг ДТЭК сообщал о введении экстренных отключений света в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.
Украинский постпред признал тактику России блестящей
