Аварийные отключения света ввели почти на всей Украине
Аварийные отключения света ввели почти на всей Украине - РИА Новости, 15.10.2025
Аварийные отключения света ввели почти на всей Украине
Аварийные отключения электроэнергии введены по всей Украине, кроме части Черниговской области, сообщило в среду украинское министерство энергетики.
Аварийные отключения света ввели почти на всей Украине
Почти на всей территории Украины ввели аварийные отключения света