https://ria.ru/20251015/turtsija-2048476953.html
Турция скоро получит первую энергию с АЭС "Аккую", заявил Эрдоган
Турция скоро получит первую энергию с АЭС "Аккую", заявил Эрдоган - РИА Новости, 15.10.2025
Турция скоро получит первую энергию с АЭС "Аккую", заявил Эрдоган
Турция в "очень ближайшее время" получит энергию с первого реактора АЭС "Аккую", обсуждаются новые проекты, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T19:56:00+03:00
2025-10-15T19:56:00+03:00
2025-10-15T19:56:00+03:00
в мире
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
аэс "аккую"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893072312_201:855:2226:1994_1920x0_80_0_0_4af6d8392ebabde731947f416fba4d3f.jpg
https://ria.ru/20250507/turtsija-2015618422.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893072312_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_c2ef2e3898b2c3c270f0b6163eb18575.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, аэс "аккую"
В мире, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, АЭС "Аккую"
Турция скоро получит первую энергию с АЭС "Аккую", заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция в ближайшее время получит энергию с первого блока АЭС «Аккую»