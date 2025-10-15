Рейтинг@Mail.ru
Турция скоро получит первую энергию с АЭС "Аккую", заявил Эрдоган - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/turtsija-2048476953.html
Турция скоро получит первую энергию с АЭС "Аккую", заявил Эрдоган
Турция скоро получит первую энергию с АЭС "Аккую", заявил Эрдоган - РИА Новости, 15.10.2025
Турция скоро получит первую энергию с АЭС "Аккую", заявил Эрдоган
Турция в "очень ближайшее время" получит энергию с первого реактора АЭС "Аккую", обсуждаются новые проекты, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T19:56:00+03:00
2025-10-15T19:56:00+03:00
в мире
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
аэс "аккую"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893072312_201:855:2226:1994_1920x0_80_0_0_4af6d8392ebabde731947f416fba4d3f.jpg
https://ria.ru/20250507/turtsija-2015618422.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893072312_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_c2ef2e3898b2c3c270f0b6163eb18575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, аэс "аккую"
В мире, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, АЭС "Аккую"
Турция скоро получит первую энергию с АЭС "Аккую", заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция в ближайшее время получит энергию с первого блока АЭС «Аккую»

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМакет атомной электростанции "Аккую"
Макет атомной электростанции Аккую - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Макет атомной электростанции "Аккую". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 15 окт – РИА Новости. Турция в "очень ближайшее время" получит энергию с первого реактора АЭС "Аккую", обсуждаются новые проекты, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
«
"На "Аккую" мы в очень ближайшее время начнем производить первую электроэнергию. Не обращая внимания на критику основной оппозиции… мы продолжим инвестировать в атомную энергетику. В нашей атомной повестке дня есть и другие проекты", - сказал Эрдоган, выступая после заседания кабинета министров.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится сейчас с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1,2 тысячи мегаватт. Сооружение "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй"). Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар 30 июля объявил, что республика интенсивно работает над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС в 2026 году.
Атомная станция Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Эрдоган высказался о роли АЭС "Аккую" для Турции
7 мая, 18:02
 
В миреТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганАЭС "Аккую"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала