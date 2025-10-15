Средняя розничная цена бензина в России выросла на 0,76% за неделю

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России с 6 по 13 октября выросла на 0,76%, или на 49 копеек, до 64,82 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,41%, или на 30 копеек, до 73,24 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата.

Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,9%, или на 55 копеек, до 64,33 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,43%, или на 31 копейку, до 72,94 рубля за литр.

Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю стоимост ь Аи- 92 выросла на 0,88%, до 61,73 рубля за литр , Аи- 95 - на 0,68%, до 66,86 рубля. Лит р Аи- 98 подорожал на 0,46% - до 86,46 рубля. Общая инфляция в стране с 7 по 13 октября составила 0,21%.

Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ начали жаловаться на дефицит топлива на местных АЗС. Однако вице-премьер РФ Александр Новак в среду сообщил, что глобальных проблем на топливном рынке нет. Нефтяники наращивают объемы производства, а логистические проблемы решаются властями в ручном режиме.