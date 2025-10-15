Средняя розничная цена бензина в России выросла на 0,76% за неделю

https://ria.ru/20251015/tsena-2048470392.html
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России с 6 по 13 октября выросла на 0,76%, или на 49 копеек, до 64,82 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,41%, или на 30 копеек, до 73,24 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата.
Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,9%, или на 55 копеек, до 64,33 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,43%, или на 31 копейку, до 72,94 рубля за литр.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю стоимость Аи-
92 выросла на 0,88%, до 61,73 рубля за литр, Аи-
95 - на 0,68%, до 66,86 рубля. Литр Аи-
98 подорожал на 0,46% - до 86,46 рубля. Общая инфляция в стране с 7 по 13 октября составила 0,21%.
Изменение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 80 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Республике Алтай
- на 5,3%. Снижение цен на 0,6% было зафиксировано в Тульской области
, а на 0,1% - в Калужской. В Москве
и Санкт-Петербурге
цены выросли на 0,5%.
Биржевые и розничные цены на бензин в России
заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ начали жаловаться на дефицит топлива на местных АЗС. Однако вице-премьер РФ Александр Новак
в среду сообщил, что глобальных проблем на топливном рынке нет. Нефтяники наращивают объемы производства, а логистические проблемы решаются властями в ручном режиме.
Правительство РФ продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).