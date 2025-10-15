Рейтинг@Mail.ru
Средняя розничная цена бензина в России выросла на 0,76% за неделю - РИА Новости, 15.10.2025
19:21 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/tsena-2048470392.html
Средняя розничная цена бензина в России выросла на 0,76% за неделю
Средняя розничная цена бензина в России выросла на 0,76% за неделю - РИА Новости, 15.10.2025
Средняя розничная цена бензина в России выросла на 0,76% за неделю
Средняя розничная цена бензина в России с 6 по 13 октября выросла на 0,76%, или на 49 копеек, до 64,82 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,41%, или на 30... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T19:21:00+03:00
2025-10-15T19:21:00+03:00
экономика
россия
республика алтай
тульская область
александр новак
федеральная служба государственной статистики (росстат)
аи-92
аи-95
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150495/40/1504954093_0:291:3830:2445_1920x0_80_0_0_247accfd2240c1af43e18f70f0ec4134.jpg
https://ria.ru/20251015/kreml-2048374111.html
https://ria.ru/20251015/novak-2048445294.html
россия
республика алтай
тульская область
экономика, россия, республика алтай, тульская область, александр новак, федеральная служба государственной статистики (росстат), аи-92, аи-95, аи-98
Экономика, Россия, Республика Алтай, Тульская область, Александр Новак, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), АИ-92, АИ-95, АИ-98
Средняя розничная цена бензина в России выросла на 0,76% за неделю

Росстат: средняя розничная цена бензина выросла до 64,82 рубля за литр за неделю

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкБензоколонка автозаправочной станции
Бензоколонка автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Перейти в медиабанк
Бензоколонка автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России с 6 по 13 октября выросла на 0,76%, или на 49 копеек, до 64,82 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,41%, или на 30 копеек, до 73,24 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата.
Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,9%, или на 55 копеек, до 64,33 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,43%, или на 31 копейку, до 72,94 рубля за литр.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Кремле рассказали о прочности российской экономики
Вчера, 13:14
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю стоимость Аи-92 выросла на 0,88%, до 61,73 рубля за литр, Аи-95 - на 0,68%, до 66,86 рубля. Литр Аи-98 подорожал на 0,46% - до 86,46 рубля. Общая инфляция в стране с 7 по 13 октября составила 0,21%.
Изменение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 80 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Республике Алтай - на 5,3%. Снижение цен на 0,6% было зафиксировано в Тульской области, а на 0,1% - в Калужской. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,5%.
Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ начали жаловаться на дефицит топлива на местных АЗС. Однако вице-премьер РФ Александр Новак в среду сообщил, что глобальных проблем на топливном рынке нет. Нефтяники наращивают объемы производства, а логистические проблемы решаются властями в ручном режиме.
Правительство РФ продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Новак заявил о возможности импорта бензина и дизельного топлива
Вчера, 17:15
 
ЭкономикаРоссияРеспублика АлтайТульская областьАлександр НовакФедеральная служба государственной статистики (Росстат)АИ-92АИ-95АИ-98
 
 
