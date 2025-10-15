Рейтинг@Mail.ru
В Турции объяснили, почему Трамп усиливает давление на ХАМАС - РИА Новости, 15.10.2025
07:03 15.10.2025
В Турции объяснили, почему Трамп усиливает давление на ХАМАС
В Турции объяснили, почему Трамп усиливает давление на ХАМАС - РИА Новости, 15.10.2025
В Турции объяснили, почему Трамп усиливает давление на ХАМАС
Президент США Дональд Трамп усиливает давление на ХАМАС, при этом он, вероятнее всего, будет давить на ту часть палестинского движения, которая связана с... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T07:03:00+03:00
2025-10-15T07:03:00+03:00
в мире
турция
сша
катар
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
реджеп тайип эрдоган
хамас
турция
сша
катар
в мире, турция, сша, катар, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, реджеп тайип эрдоган, хамас
В мире, Турция, США, Катар, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС
В Турции объяснили, почему Трамп усиливает давление на ХАМАС

Шахин: Трамп, усиливая давление на ХАМАС, сосредоточится на проиранских силах

© AP Photo / Evelyn HocksteinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Дональд Трамп. Архивное фото
АНКАРА, 15 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп усиливает давление на ХАМАС, при этом он, вероятнее всего, будет давить на ту часть палестинского движения, которая связана с Ираном, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий эксперт по Ближнему Востоку, колумнист Мухаммед Мазхар Шахин.
Трамп заявил во вторник, что если палестинское движение ХАМАС не выполнит обязательство по разоружению, США "разоружат их сами".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Трамп анонсировал начало второй части мирного плана по Газе
14 октября, 20:10
"С этого момента мы будем наблюдать отдельные заявления, осуждающие действия ХАМАС. Однако Трамп, скорее всего, сосредоточит критику не на ХАМАС, который поддерживают Турция, Катар и Египет, а на том его крыле, которое тесно связано с Ираном", - отметил эксперт.
В понедельник президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Участники саммита по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Политолог назвал главные препятствия для реализации плана Трампа по Газе
14 октября, 18:06
 
