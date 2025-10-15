В Турции объяснили, почему Трамп усиливает давление на ХАМАС

АНКАРА, 15 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп усиливает давление на ХАМАС, при этом он, вероятнее всего, будет давить на ту часть палестинского движения, которая связана с Ираном, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий эксперт по Ближнему Востоку, колумнист Мухаммед Мазхар Шахин.

План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.