Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 17 украинских бригад и одного полка в различных районах ДНР и Днепропетровской области, противник РИА Новости, 15.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 460 боевиков в зоне действия войск "Центр"
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.
Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 17 украинских бригад и одного полка в различных районах ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 460 военнослужащих, сообщили
в Минобороны РФ.
"Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Белицкое, Новониколаевка, Димитров и Красноармейск в Донецкой Народной Республике, Владимировка и Новоподгородное в Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 460 военнослужащих, два бронеавтомобиля "Казак", пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.