Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр"

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 17 украинских бригад и одного полка в различных районах ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 460 военнослужащих, Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям 17 украинских бригад и одного полка в различных районах ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 460 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Белицкое, Новониколаевка, Димитров и Красноармейск в Донецкой Народной Республике, Владимировка и Новоподгородное в Днепропетровской области.