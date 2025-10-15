https://ria.ru/20251015/svo-2048358144.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Восток"
Силы "Востока" за сутки в ходже СВО уничтожили до 290 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 15.10.2025
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.
Силы "Востока" за сутки в ходже СВО уничтожили до 290 военнослужащих ВСУ, сообщило
Минобороны РФ.
"Противник потерял до 290 военнослужащих, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новое, Новоуспеновское, Успеновка, Полтавка Запорожской области, Даниловка, Приволье и Коломийцы Днепропетровской области, добавили в Минобороны РФ.