08:40 15.10.2025
В двух областях Украины ввели аварийные отключения света
Аварийные отключения света введены в Полтавской и Кировоградской областях на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua".
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Аварийные отключения света введены в Полтавской и Кировоградской областях на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее в среду глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры в регионе. Позже украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о применении аварийных отключений в Днепропетровской области.
"Аварийные отключения света ввели также в Полтавской и Кировоградской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страна.ua".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
