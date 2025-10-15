https://ria.ru/20251015/svet-2048308794.html
В двух областях Украины ввели аварийные отключения света
В двух областях Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 15.10.2025
В двух областях Украины ввели аварийные отключения света
Аварийные отключения света введены в Полтавской и Кировоградской областях на Украине, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T08:40:00+03:00
2025-10-15T08:40:00+03:00
2025-10-15T08:40:00+03:00
в мире
кировоградская область
украина
днепропетровская область
страна.ua
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2f46cc84a1bf26ab941a5fcbdb9c43c5.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировоградская область
украина
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f2d06dc544c82e53b080535e78b43942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировоградская область, украина, днепропетровская область, страна.ua, дтэк
В мире, Кировоградская область, Украина, Днепропетровская область, Страна.ua, ДТЭК
В двух областях Украины ввели аварийные отключения света
В Полтавской и Кировоградской областях Украины ввели аварийные отключения света