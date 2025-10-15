Трамп и Си Цзиньпин поддерживают прочные отношения, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин поддерживают прочные отношения, несмотря на обострение ситуации вокруг редкоземельных элементов, заявил в среду глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.
Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Трамп 10 октября сообщил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из Китайской Народной Республики сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" КНР в сфере торговли. Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в понедельник заявил, что Штаты могут подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.
"Председатель Си и президент Трамп поддерживают прочные отношения. Многие из нас также имеют хорошие рабочие связи с китайскими коллегами, поэтому нас удивило, что Пекин внезапно усилил давление по вопросу редкоземельных элементов - это может показаться мелочью, но подобные шаги способны серьезно повлиять на экономику", - сказал Хассетт в ходе выступления, организованного на площадке портала Axios.