Спецпосланник Аббаса призвал к многосторонним обсуждениям по Газе

ЖЕНЕВА, 15 окт - РИА Новости. США хотят иметь монополию в урегулировании палестино-израильского конфликта, но нужны многосторонние обсуждения, заявил РИА Новости спецпосланник Аббаса, бывший премьер-министр, член Палестинского центрального совета и член комитета по разработке Конституции Палестины Мухаммед Штайе.

План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.