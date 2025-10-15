Рейтинг@Mail.ru
Спецпосланник Аббаса призвал к многосторонним обсуждениям по Газе - РИА Новости, 15.10.2025
13:19 15.10.2025
Спецпосланник Аббаса призвал к многосторонним обсуждениям по Газе
Спецпосланник Аббаса призвал к многосторонним обсуждениям по Газе - РИА Новости, 15.10.2025
Спецпосланник Аббаса призвал к многосторонним обсуждениям по Газе
США хотят иметь монополию в урегулировании палестино-израильского конфликта, но нужны многосторонние обсуждения, заявил РИА Новости спецпосланник Аббаса, бывший РИА Новости, 15.10.2025
в мире, сша, палестина, россия, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, реджеп тайип эрдоган, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Палестина, Россия, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Спецпосланник Аббаса призвал к многосторонним обсуждениям по Газе

Штайе заявил, что США хотят иметь монополию в урегулировании конфликта в Газе

© AP Photo / Abdel Kareem HanaДым на месте израильского удара в секторе Газа
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Дым на месте израильского удара в секторе Газа. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 15 окт - РИА Новости. США хотят иметь монополию в урегулировании палестино-израильского конфликта, но нужны многосторонние обсуждения, заявил РИА Новости спецпосланник Аббаса, бывший премьер-министр, член Палестинского центрального совета и член комитета по разработке Конституции Палестины Мухаммед Штайе.
"Американцы любят иметь монополию в событиях. Мы все время заявляем, что хотим двигаться в сторону многосторнних обсуждений, где американцы не имели бы монополию. Нам нужно, чтобы присутствовали и другие игроки, включая Россию, Китай и другие", - сказал Штайе.
Трамп анонсировал начало второй части мирного плана по Газе
В понедельник президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эль-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
