Спецпосланник Аббаса призвал к многосторонним обсуждениям по Газе

ЖЕНЕВА, 15 окт - РИА Новости. США хотят иметь монополию в урегулировании палестино-израильского конфликта, но нужны многосторонние обсуждения, заявил РИА Новости спецпосланник Аббаса, бывший премьер-министр, член Палестинского центрального совета и член комитета по разработке Конституции Палестины Мухаммед Штайе.
Трамп анонсировал начало второй части мирного плана по Газе
14 октября, 20:10
В понедельник президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эль-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Все победили, все проиграли. Трамп вернул Израиль и Газу в 6 октября
14 октября, 08:00