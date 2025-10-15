МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. США, вероятно, помогут союзникам в сборе разведывательных данных для операции НАТО "Восточный страж" и её координации, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции о причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По данным диппредставительства, эти инциденты - срежиссированная провокация, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.