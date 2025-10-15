https://ria.ru/20251015/sputnikostroenie-2048453863.html
Национальный центр спутникостроения планируют открыть в Красноярске
Национальный центр спутникостроения планируют открыть в Красноярске - РИА Новости, 15.10.2025
Национальный центр спутникостроения планируют открыть в Красноярске
Концепцию создания национального центра спутникостроения разработают в Красноярском крае, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T18:02:00+03:00
2025-10-15T18:02:00+03:00
2025-10-15T18:02:00+03:00
красноярский край
россия
михаил котюков
денис мантуров
сибирский федеральный университет
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156352/83/1563528338_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_9a282095a2bbff197fec96d01dd2e1dd.jpg
https://ria.ru/20251007/arkheolog-2046897938.html
https://ria.ru/20251015/konkurs-2048372136.html
красноярский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156352/83/1563528338_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_1ec6b7ff8ff2643e485fa08aa9b9e09a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, россия, михаил котюков, денис мантуров, сибирский федеральный университет, российская академия наук
Красноярский край, Россия, Михаил Котюков, Денис Мантуров, Сибирский федеральный университет, Российская академия наук
Национальный центр спутникостроения планируют открыть в Красноярске
Концепцию создания национального центра спутникостроения готовят в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 15 окт - РИА Новости. Концепцию создания национального центра спутникостроения разработают в Красноярском крае, сообщает пресс-служба губернатора региона.
По ее данным, идею создания концепции обсудили в среду на Совете по науке и высшему образованию под председательством губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Глава региона подчеркнул, что важно перейти от идеи к конкретным предложениям и решениям.
"Планируется, что центр объединит накопленный опыт и ресурс главного системообразующего участника проекта – АО "Решетнев" с сильной научно-образовательной базой университета Решетнева, СФУ и лабораторий КНЦ СО РАН. Центр будет ориентирован на решение полного цикла задач – от разработки новейших космических аппаратов до внедрения передовых технологий в рамках национального проекта "Космос", - говорится в сообщении.
Во время заседания Совета Котюков отметил, что обеспечение технологического лидерства страны – одна из главных задач, поставленных президентом страны и в её решение вовлечены все регионы.
"Красноярский край с учетом его промышленной и научно-образовательной базы может значительно нарастить свою активность в решении вопросов национального значения. Создание центра спутникостроения укрепит позиции региона как одного из лидеров в космической отрасли и станет стимулом для технологического развития страны", - сказал глава региона.
По итогам обсуждения Котюков поручил в кратчайшие сроки доработать концепцию и представить ее на рассмотрение в правительство России. В пресс-службе отметили, что инициативу создать в крае Национальный центр спутникостроения поддержал первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров.