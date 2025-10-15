Национальный центр спутникостроения планируют открыть в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 15 окт - РИА Новости. Концепцию создания национального центра спутникостроения разработают в Красноярском крае, сообщает пресс-служба губернатора региона.

По ее данным, идею создания концепции обсудили в среду на Совете по науке и высшему образованию под председательством губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Глава региона подчеркнул, что важно перейти от идеи к конкретным предложениям и решениям.

"Планируется, что центр объединит накопленный опыт и ресурс главного системообразующего участника проекта – АО "Решетнев" с сильной научно-образовательной базой университета Решетнева, СФУ и лабораторий КНЦ СО РАН. Центр будет ориентирован на решение полного цикла задач – от разработки новейших космических аппаратов до внедрения передовых технологий в рамках национального проекта "Космос", - говорится в сообщении.

Во время заседания Совета Котюков отметил, что обеспечение технологического лидерства страны – одна из главных задач, поставленных президентом страны и в её решение вовлечены все регионы.

"Красноярский край с учетом его промышленной и научно-образовательной базы может значительно нарастить свою активность в решении вопросов национального значения. Создание центра спутникостроения укрепит позиции региона как одного из лидеров в космической отрасли и станет стимулом для технологического развития страны", - сказал глава региона.