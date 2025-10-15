Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало видео с боями за Алексеевку - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/spetsoperatsiya-2048425362.html
Минобороны показало видео с боями за Алексеевку
Минобороны показало видео с боями за Алексеевку - РИА Новости, 15.10.2025
Минобороны показало видео с боями за Алексеевку
Минобороны РФ показало видеоролик с боями за Алексеевку в Днепропетровской области и российскими военнослужащими с флагами России в освобождённом населённом... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T16:19:00+03:00
2025-10-15T16:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
алексеевка
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048415431_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_010f3ec5a403bd8a337afe1d4d960af9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
алексеевка
днепропетровская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Освобождение Алексеевки в Днепропетровской области
Кадры освобождения Алексеевки в Днепропетровской области публикует Минобороны России.
2025-10-15T16:19
true
PT2M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048415431_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0f34b621f3edc7100dd9d496744c552f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, алексеевка, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Алексеевка, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало видео с боями за Алексеевку

Минобороны показало видео с боями за Алексеевку в Днепропетровской области

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с боями за Алексеевку в Днепропетровской области и российскими военнослужащими с флагами России в освобождённом населённом пункте.
Министерство сообщило в среду, что группировка "Восток" взяла под контроль населенный пункт Алексеевка в Днепропетровской области.
На видео показаны попадания боеприпасов российских войск по украинским укрепленным пунктам и бронетехнике. Также на кадрах военнослужащие ВС РФ демонстрируют российские флаги.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАлексеевкаДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала