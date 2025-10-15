Рейтинг@Mail.ru
Сикорский заинтересован в войне с Россией, заявил Карасин
14:45 15.10.2025
Сикорский заинтересован в войне с Россией, заявил Карасин
Сикорский заинтересован в войне с Россией, заявил Карасин
Сикорский заинтересован в войне с Россией, заявил Карасин

Радослав Сикорский
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заинтересован в войне против России, заявил РИА Новости председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин, комментируя заявление министра о якобы готовности Киева продолжать конфликт.
Украина готовится продолжать военные действия против России еще на протяжении трех лет, заявил Сикорский. Министр также призвал страны ЕС продолжать поддерживать Украину в течение этого времени и выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп предоставит Киеву ракеты большой дальности Tomahawk.
"Я думаю, что это просто рассуждение человека, который заинтересован в продолжении войны, любой войны против России. К сожалению, Сикорскому это свойственно", - сказал Карасин.
При этом сенатор подчеркнул, что "надо проверить физическое и моральное состояние Сикорского, потому что это подстрекательство к войне".
"А в остальном будем надеяться на здравый смысл. Все-таки он существует", - сказал политик.
Карасин напомнил, что Владимир Зеленский в пятницу поедет в Вашингтон.
"Я надеюсь, что дух Анкориджа все-таки будет действенен и позитивно повлияет на все те обсуждения и решения, которые, возможно, будут приняты во время контактов в Вашингтоне", - добавил законодатель.
"Хотя то, что творится сейчас в руководстве НАТО, сегодня у них встреча министров, они все, естественно, заинтересованы подтолкнуть Вашингтон на непродуманное решение по расширению поставок современных вооружений. Это очень опасно для дела мира во всем мире. Поэтому будем надеяться на здравый смысл политиков, прежде всего американского руководства", - заключил глава комитета СФ.
