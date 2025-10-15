Сикорский заинтересован в войне с Россией, заявил Карасин

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заинтересован в войне против России, заявил РИА Новости председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин, комментируя заявление министра о якобы готовности Киева продолжать конфликт.

"Я думаю, что это просто рассуждение человека, который заинтересован в продолжении войны, любой войны против России. К сожалению, Сикорскому это свойственно", - сказал Карасин

При этом сенатор подчеркнул, что "надо проверить физическое и моральное состояние Сикорского, потому что это подстрекательство к войне".

"А в остальном будем надеяться на здравый смысл. Все-таки он существует", - сказал политик.

"Я надеюсь, что дух Анкориджа все-таки будет действенен и позитивно повлияет на все те обсуждения и решения, которые, возможно, будут приняты во время контактов в Вашингтоне", - добавил законодатель.