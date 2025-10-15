Рейтинг@Mail.ru
Переговоры по соглашению по Газе шли до последней минуты, пишут СМИ - РИА Новости, 15.10.2025
08:16 15.10.2025
Переговоры по соглашению по Газе шли до последней минуты, пишут СМИ
Переговоры по соглашению по Газе шли до последней минуты, пишут СМИ - РИА Новости, 15.10.2025
Переговоры по соглашению по Газе шли до последней минуты, пишут СМИ
Переговоры по тексту документа, подписанного лидерами США, Турции, Египта и Катара в рамках урегулирования ситуации в секторе Газа, продолжались до последней... РИА Новости, 15.10.2025
Переговоры по соглашению по Газе шли до последней минуты, пишут СМИ

Hurriyet: переговоры по тексту соглашения по Газе продлились до последней минуты

АНКАРА, 15 окт - РИА Новости. Переговоры по тексту документа, подписанного лидерами США, Турции, Египта и Катара в рамках урегулирования ситуации в секторе Газа, продолжались до последней минуты - Анкара настояла на внесении поправок, сообщает турецкая проправительственная газета Hürriyet.
В понедельник президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
"На саммите был принят документ, содержащий заявление о намерениях. Переговоры по тексту продолжались до последних 15 минут. В 7:00 утра (совпадает с мск - ред.) министру иностранных дел Турции Хакану Фидану сообщили, что текст готов. Однако вскоре возник кризис из-за одного слова. Обсуждение этого слова продолжалось до последних 15 минут саммита. По настоянию Турции одно слово было удалено из текста, а другое, предложенное Анкарой, - включено", - пишет близкий к правительственным кругам колумнист издания Абдулькадир Сельви, не уточняя, о каком выражении идёт речь.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Трамп анонсировал начало второй части мирного плана по Газе
14 октября, 20:10
 
В миреТурцияСШАЕгипетДональд ТрампАбдель Фаттах ас-СисиРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Заголовок открываемого материала