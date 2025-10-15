"Ради народа". О чем договорились Путин и аш-Шараа

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Президент России и глава Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа впервые после смены власти в арабской республике провели очную встречу. Обсудили многое, в том числе судьбу российских военных баз, добычу нефти и восстановление страны. О перспективах отношений Москвы и Дамаска — в материале РИА Новости.

Давняя дружба

Основные переговоры прошли в закрытом режиме и продолжались более двух с половиной часов. Затем лидеры побеседовали в формате рабочего завтрака.

© AP Photo / Francisco Seco Ахмед аш-Шараа © AP Photo / Francisco Seco Ахмед аш-Шараа

В приветственной речи перед телекамерами Путин напомнил гостю, что Россия и Сирия сотрудничают больше 80 лет. Причем дипломатические связи были установлены в трудный для Москвы период — в 1944-м.

"Отношения между Сирией и Россией всегда носили исключительно дружеский характер. <...> Мы всегда на протяжении всех этих десятилетий руководствовались одним: интересами сирийского народа", — подчеркнул президент.

Поблагодарив его за прием, аш-Шараа ответил: "У нас действительно длительные исторические связи, которые соединяют Россию и Сирию. <...> Мы прилагаем усилия для развития наших политических целей и понимаем, что, как уже отметил, нас объединяет историческая связь и у России будет серьезная роль в этом процессе. Также мы опираемся на многие достижения, которые Россия позволила нам добиться, она помогала нам в различных сферах, нас связывают серьезные мосты сотрудничества, в том числе материального".

Главная тема

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила: двусторонняя повестка с Сирией охватывает широкий круг вопросов. "Обсуждается и тематика нашего военного присутствия в САР, в том числе в контексте возможного переформатирования функционала российских военных объектов", — уточнила она.

© Getty Images / NurPhoto/Rami Alsayed Последствия израильского удара в Дамаске © Getty Images / NurPhoto/Rami Alsayed Последствия израильского удара в Дамаске

Вопрос о судьбе баз в Тартусе и Хмеймиме возник сразу после смены власти в арабской республике. Российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым посетила Дамаск еще в январе. Сирийское информагентство SANA сообщало тогда: новая администрация заявила, что "восстановление отношений должно учитывать ошибки прошлого, уважать волю нашего народа и служить его интересам". По словам Богданова, "изменений в российском присутствии в Сирии нет, стороны условились продолжить консультации".

Москве выгодно сотрудничество с Дамаском, считает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"Сирия десятилетиями была нашим партнером. Понятно, что при другой власти, но географическое положение ведь не изменилось. Нам важно сохранить там военное присутствие. К тому же новое руководство, очевидно, само заинтересовано в контактах. Конечно, как прежде уже не будет, но в некотором смысле это даже хорошо. В конце концов мы знаем, к чему это привело", — указал он в беседе с РИА Новости.

© AP Photo / Omar Sanadiki Сотрудник сил внутренней безопасности Сирии на фоне бедуинских солдат © AP Photo / Omar Sanadiki Сотрудник сил внутренней безопасности Сирии на фоне бедуинских солдат

Переговорный процесс, в том числе по базам, непростой, а его перспективы зависят от того, удастся ли аш-Шараа сохранить государство, добавил эксперт.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Вадим Сухов также полагает, что диалог между Москвой и Дамаском сосредоточится вокруг военных объектов в САР.

"Россия может предложить экономическую поддержку и дипломатическую — в переговорах с Израилем. Сирия заинтересована в восстановлении вооруженных сил, но Тель-Авив этому препятствует. Москва способна помочь", — уточнил он.

Взаимовыгодные отношения

Другая важная тема — энергоресурсы. Вице-премьер Александр Новак по итогам встречи сообщил: "Российские компании работали давно на территории Сирии на нефтяных месторождениях. Есть месторождения, которые требуют разработки, есть те, которые законсервированы. И новые месторождения. Мы тоже готовы участвовать".

Также Москва предлагает развивать в стране транспортную инфраструктуру, помогать восстанавливать энергетику, поставлять пшеницу и медикаменты.

"В целом у нас общее понимание, что Сирия сейчас нуждается в восстановлении: у них много разрушенной инфраструктуры, речь и об энергетической инфраструктуре, железнодорожной, транспортной. Россия здесь может оказать поддержку. В том числе наши компании заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры, в восстановлении энергетики, поскольку она строилась еще в советское время", — добавил Новак.

В ближайшее время состоится заседание межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического сотрудничества.

© Фото : SANA Прибытие президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Москву © Фото : SANA Прибытие президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Москву

Путин и аш-Шараа затронули и гуманитарные вопросы. Как отметил российский лидер, сейчас в стране обучаются свыше четырех тысяч молодых сирийцев, которые в будущем внесут заметный вклад в укрепление государственности САР. Кроме того, Путин похвалил аш-Шараа за проведение парламентских выборов.

"Считаю, что это ваш большой успех, потому что это ведет к консолидации общества и, несмотря на то что Сирия сейчас переживает непростые времена, все-таки это будет укреплять связи и взаимодействие между всеми политическими силами Сирии", — подчеркнул президент России.