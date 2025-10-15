Силовики пришли за людьми со светлыми лицами

Над мордовской колонией медленно закатывалось северное солнце. Зэки варили чифирек и делили Россию. "Курилы сразу японцам отдаем! — веско чеканил лысый. — И весь Дальний Восток сразу, чего вола вертеть". "Петербург — финнам, там Ингерманландия, ежу понятно", — суетился маленький небритый. "Москву и Московскую область просим всем составом в США принять", — просипел опухший гражданин. "Москву не отдам, Москва це Эуропа!" — закричал лысый. Дальше было непечатно. Завязалась драка, закипел чифирек.

Где-то так примерно видится будущее деятелей, изображающих из себя "оппозицию" за рубежом. Вчера ФСБ России возбудила дело против Михаила Ходорковского* и его сообщников — Михаила Касьянова*, Гарри Каспарова*, Марата Гельмана*, Леонида Гозмана*, Владимира Кара-Мурзы*, а также многих-многих других. В списке есть женщины, журналисты, актер, бизнесмены, один вирусолог и один биолог. (Все упомянутые граждане являются иноагентами.)

Обвинения предъявлены серьезнейшие — дело заведено по статьям о насильственном захвате власти, организации террористического сообщества и публичных призывах к терроризму. То есть срока светят огромные — вплоть до пожизненного заключения. Женщинам и актеру, наверное, дадут скидку. Насчет вирусолога уверенности нет.

Что ж, пацаны давно шли к успеху. Сделав прекрасные карьеры еще в недрах КПСС, они потом поураганили на обломках советской страны, распихав по карманам народное достояние. В процессе докатились до откровенного криминала — помощник Ходорковского* Невзлин организовал убийство мэра Нефтеюганска Петухова. Остальные воровали и брали взятки как не в себя.

Арест Ходорковского* в 2003 году и судебный процесс над ним был для граждан России свидетельством того, что с семибанкирщиной покончено. Государство вернулось и обеспечило равенство всех перед законом. Незабываемые кадры задержания всесильного, казалось, олигарха, его растерянное лицо навсегда остались в памяти народной.

Оттянув часть срока, уголовник Ходорковский* был помилован президентом и выпущен за границу. И практически без паузы сообщил ошалевшей общественности, что не прочь и сам стать президентом России. Нет, ну а как иначе, у него же самое светлое лицо и "правильные гены", по незабвенному выражению его подельницы.

Сбежав из России, вся эта камарилья годами делила посты и портфели. Ходорковского* — в президенты, Касьянова* — в премьер-министры, Чхартишвили* — в министры культуры. Или нет, Каспарова* — в президенты, Касьянова* — в премьер-министры, а Гельмана* тогда — в министры культуры. Но нет, тут набегал с криками Илюша Пономарев* и тоже лез в президенты России.

А ведь еще был блогер Навальный и его братки. Одного президентства для всех просто не хватало. Срочно требовалось порубить Россию на кусочки, чтобы каждый из этих гениев мог стать герцогом Ингерманландским или бароном Тьмутараканским.

Параллельно эти ненормальные продолжали заниматься уголовщиной — руки-то помнят. Воровали донаты, которые посылали им оболваненные граждане, сливали персональные данные этих граждан. Приговоренный в России к пожизненному заключению Невзлин проплатил избиение навальниста Волкова "до инвалидной коляски".

Российская общественность смотрела на эти судороги с гадливым изумлением. Совершенно непонятно было, как это бывшие члены КПСС, предавшие и продавшие все, что было можно, нажившие миллионы на грабеже России, искренне, до слез ненавидящие нашу страну, собираются нас возглавить.

Казалось, что силовой ресурс ходорковской камарильи сводится к печально знаменитым тбилисским релокантам — гендерно-флюидным небинарным существам, питающимся на помойках, обитающим в загаженных до невозможности квартирах и совокупляющимся в самых непредсказуемых сочетаниях.

Однако после начала СВО все это эмигрантское месиво стало активно использоваться Западом. Реанимировалась цель нанести России "стратегическое поражение". И это отнюдь не просто поражение на полях Донбасса.

В навязанной нам гибридной войне Западу нужны не территории Украины, не какие-то откупные. Чтобы компенсировать свои потери, они хотят все. Им нужна вся Россия — для того, чтобы расчленить ее и разграбить. Только это может спасти их от краха — как в 90-е спасло разграбление СССР.

Именно расчленение России по принципу "берите суверенитета, сколько можете проглотить" обещал своим хозяевам Ходорковский. И немудрено, что под это дело ему стали помогать сколачивать террористические организации типа "Антивоенного комитета России"**, откровенно заявляющего своей целью захват власти в России.

Пономареву* тем временем одобрили создание РДК*** — военизированного подразделения мерзавцев, совершенно всерьез воюющих против России.

Замороченные их пропагандой граждане пошли донатить ВСУ и пытаться совершать теракты. То есть от Ходорковского* и его камарильи исходит прямая и непосредственная угроза для России, что и обозначили наши силовики. Итог предсказать нетрудно.

…Утирая кровь с разбитых физиономий, охая и кряхтя, зэки принялись разливать чифирек. "Мне первому наливай! Я президент!" — зарычал лысый. "Нет, я президент!" — пискнул мелкий небритый. "Вы никто, сявки! Я президент! Ша!" — заорал опухший. Драка возобновилась. Над мордовской колонией заходило холодное северное солнце.

* Физическое лицо, признанное иноагентом в России.

** Организация, признанная нежелательной на территории России.