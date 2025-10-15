Фон дер Ляйен поставила Сербии условие для вступления в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Сербия для прогресса по членству в ЕС должна присоединиться к европейским санкциям против России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Путь в ЕС может быть долгим и требует усилий, в том числе реформ. <…> Но второй пункт на этом пути — нам необходимо добиться большей согласованности в нашей внешней политике, в том числе в отношении санкций против России", — сказала она на пресс-конференции в Белграде с сербским президентом Александром Вучичем.
Она поблагодарила Белград за то, что тот уже на 61 процент соответствует внешней политике Евросоюза, но подчеркнула, что требуется больше.
"Мы хотим рассчитывать на Сербию как на надежного партнера", — заключила она.
Вучич ответил, что вступление в ЕС — стратегическая цель и приоритет внешней политики Сербии.
Пять стран Западных Балкан — Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия — имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение подало также самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата — только начало длительного пути по вступлению в Евросоюз. Северная Македония стала кандидатом в 2005-м, Черногория — в 2010-м, а Сербия — в 2012-м. При этом Турция ждет членства уже более четверти века — с 1999 года. Последней на сегодня в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013-м, процесс занял десять лет.