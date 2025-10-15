Фон дер Ляйен поставила Сербии условие для вступления в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Сербия для прогресса по членству в ЕС должна присоединиться к европейским санкциям против России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она поблагодарила Белград за то, что тот уже на 61 процент соответствует внешней политике Евросоюза, но подчеркнула, что требуется больше.