Концепция миграционной политики коснется образования
россия
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Концепция миграционной политики РФ предусматривает повышение интереса активной иностранной молодежи к образованию в РФ и русскому языку, следует из Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026 - 2030 годы, которую подписал президент Владимир Путин.
"Основные направления реализации миграционной политики … повышение интереса активной иностранной молодежи к российскому образованию и изучению русского языка, в том числе за рубежом, и обеспечение доступности соответствующих услуг" , - говорится в документе.