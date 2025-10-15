Концепция миграционной политики коснется образования

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Концепция миграционной политики РФ предусматривает повышение интереса активной иностранной молодежи к образованию в РФ и русскому языку, следует из Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026 - 2030 годы, которую подписал президент Владимир Путин.

"Основные направления реализации миграционной политики … повышение интереса активной иностранной молодежи к российскому образованию и изучению русского языка, в том числе за рубежом, и обеспечение доступности соответствующих услуг" , - говорится в документе.