Рейтинг@Mail.ru
Концепция миграционной политики коснется образования - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/rossiya-2048504926.html
Концепция миграционной политики коснется образования
Концепция миграционной политики коснется образования - РИА Новости, 15.10.2025
Концепция миграционной политики коснется образования
Концепция миграционной политики РФ предусматривает повышение интереса активной иностранной молодежи к образованию в РФ и русскому языку, следует из Концепции... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T23:47:00+03:00
2025-10-15T23:47:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
https://ria.ru/20251015/putin-2048503143.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Концепция миграционной политики коснется образования

Концепция миграционной политики РФ предполагает повышение интереса к образованию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПразднование Дня Государственного флага
Празднование Дня Государственного флага - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Празднование Дня Государственного флага. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Концепция миграционной политики РФ предусматривает повышение интереса активной иностранной молодежи к образованию в РФ и русскому языку, следует из Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026 - 2030 годы, которую подписал президент Владимир Путин.
"Основные направления реализации миграционной политики … повышение интереса активной иностранной молодежи к российскому образованию и изучению русского языка, в том числе за рубежом, и обеспечение доступности соответствующих услуг" , - говорится в документе.
Российский государственный флаг - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Миграционная политика предполагает цифровизацию трудоустройства иностранцев
Вчера, 23:38
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала