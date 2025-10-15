Спецпосланник Аббаса: Палестина сожалеет об отсутствии России на саммите

ЖЕНЕВА, 15 окт - РИА Новости. Палестина сожалеет об отсутствии России на саммите в Шарм-эш-Шейхе, заявил РИА Новости спецпосланник главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса, бывший премьер, член палестинского центрального совета и комитета по разработке конституции Палестины Мухаммед Штайе.
Саммит по прекращению конфликта в секторе Газа состоялся в понедельник и собрал лидеров более чем 20 стран. Председателями мероприятия стали президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и американский лидер Дональд Трамп.
"Приглашения на саммит в Шарм-эш-Шейхе раздавали американцы: не мы, не Египет. К большому сожалению, ряд стран, который мы хотели бы там видеть, не был представлен. Конечно, Россия - одна из них", - сказал агентству спецпосланник главы Палестинской автономии.
Штайе напомнил, что Палестина всегда пользовалась поддержкой РФ.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
В понедельник Трамп, ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер отметил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов уже идут.