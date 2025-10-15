Рейтинг@Mail.ru
Спецпосланник Аббаса: Палестина сожалеет об отсутствии России на саммите - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/rossiya-2048426895.html
Спецпосланник Аббаса: Палестина сожалеет об отсутствии России на саммите
Спецпосланник Аббаса: Палестина сожалеет об отсутствии России на саммите - РИА Новости, 15.10.2025
Спецпосланник Аббаса: Палестина сожалеет об отсутствии России на саммите
Палестина сожалеет об отсутствии России на саммите в Шарм-эш-Шейхе, заявил РИА Новости спецпосланник главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса, бывший... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T16:25:00+03:00
2025-10-15T16:25:00+03:00
в мире
россия
палестина
шарм-эш-шейх
дональд трамп
махмуд аббас
абдель фаттах ас-сиси
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974919225_0:35:2911:1672_1920x0_80_0_0_0f6c8624b74f518ad04878ad3eacc739.jpg
https://ria.ru/20251014/gaza-2048173240.html
https://ria.ru/20251014/gaza-2048074637.html
https://ria.ru/20251015/konflikt-1915630213.html
россия
палестина
шарм-эш-шейх
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974919225_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_b8fff28e9b71796e7bdda3bbfbcca936.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, палестина, шарм-эш-шейх, дональд трамп, махмуд аббас, абдель фаттах ас-сиси, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Россия, Палестина, Шарм-эш-Шейх, Дональд Трамп, Махмуд Аббас, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Спецпосланник Аббаса: Палестина сожалеет об отсутствии России на саммите

Штайе: Палестина сожалеет об отсутствии России на саммите в Египте

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМахмуд Аббас
Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Махмуд Аббас. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 15 окт - РИА Новости. Палестина сожалеет об отсутствии России на саммите в Шарм-эш-Шейхе, заявил РИА Новости спецпосланник главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса, бывший премьер, член палестинского центрального совета и комитета по разработке конституции Палестины Мухаммед Штайе.
Саммит по прекращению конфликта в секторе Газа состоялся в понедельник и собрал лидеров более чем 20 стран. Председателями мероприятия стали президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и американский лидер Дональд Трамп.
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Израиль обстрелял Газу, несмотря на прекращение огня, заявили в ХАМАС
14 октября, 13:54
"Приглашения на саммит в Шарм-эш-Шейхе раздавали американцы: не мы, не Египет. К большому сожалению, ряд стран, который мы хотели бы там видеть, не был представлен. Конечно, Россия - одна из них", - сказал агентству спецпосланник главы Палестинской автономии.
Штайе напомнил, что Палестина всегда пользовалась поддержкой РФ.
"Мы всегда имели хорошие отношения с Россией: президент Аббас имеет особые отношения с президентом (РФ Владимиром) Путиным, мы всегда чувствовали политическую поддержку на уровне ООН и в наших двусторонних отношениях, Россия всегда была для нас близким другом", - заключил бывший премьер.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Все победили, все проиграли. Трамп вернул Израиль и Газу в 6 октября
14 октября, 08:00
Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
В понедельник Трамп, ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер отметил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов уже идут.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреРоссияПалестинаШарм-эш-ШейхДональд ТрампМахмуд АббасАбдель Фаттах ас-СисиХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала