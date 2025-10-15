Спецпосланник Аббаса: Палестина сожалеет об отсутствии России на саммите

ЖЕНЕВА, 15 окт - РИА Новости. Палестина сожалеет об отсутствии России на саммите в Шарм-эш-Шейхе, заявил РИА Новости спецпосланник главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса, бывший премьер, член палестинского центрального совета и комитета по разработке конституции Палестины Мухаммед Штайе.