Минобороны рассказало об успехах ВС России в Днепропетровской области

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские войска с освобождением Алексеевки в Днепропетровской области взяли под контроль восемь квадратных километров территории, группировка "Восток" продолжает выбивать ВСУ с укреплённых позиций, сообщили в Минобороны РФ.

"Под контроль наших войск перешло более 8 квадратных километров территории. Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжают успешно вести боевые действия против украинских неонацистов, выбивая противника из укреплённых позиций и освобождая земли Запорожской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.