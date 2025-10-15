Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало об успехах ВС России в Днепропетровской области - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/rossiya-2048415762.html
Минобороны рассказало об успехах ВС России в Днепропетровской области
Минобороны рассказало об успехах ВС России в Днепропетровской области - РИА Новости, 15.10.2025
Минобороны рассказало об успехах ВС России в Днепропетровской области
Российские войска с освобождением Алексеевки в Днепропетровской области взяли под контроль восемь квадратных километров территории, группировка "Восток"... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T15:42:00+03:00
2025-10-15T15:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
алексеевка
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_367:99:2980:1569_1920x0_80_0_0_5d64f00cd32205428972575d7a392030.jpg
https://ria.ru/20241014/svo-1977920725.html
алексеевка
днепропетровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_58a6b673c89a27994808db3e07e4d2dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, алексеевка, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Алексеевка, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Происшествия
Минобороны рассказало об успехах ВС России в Днепропетровской области

ВС РФ с освобождением Алексеевки взяли под контроль 8 кв км территории

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские войска с освобождением Алексеевки в Днепропетровской области взяли под контроль восемь квадратных километров территории, группировка "Восток" продолжает выбивать ВСУ с укреплённых позиций, сообщили в Минобороны РФ.
Министерство сообщило в среду, что группировка "Восток" взяла под контроль населенный пункт Алексеевка в Днепропетровской области.
"Под контроль наших войск перешло более 8 квадратных километров территории. Военнослужащие группировки войск "Восток" продолжают успешно вести боевые действия против украинских неонацистов, выбивая противника из укреплённых позиций и освобождая земли Запорожской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.
Военнослужащие войск ВС России - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Группировка "Восток" освободила населенный пункт на Запорожье
14 октября 2024, 12:17
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАлексеевкаДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала