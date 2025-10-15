Спецпосланник Аббаса назвал Россию важным игроком на Ближнем Востоке

ЖЕНЕВА, 15 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в мире на Ближнем Востоке и могла бы сыграть важную роль в урегулировании палестино-израильсконо конфликта, заявил РИА Новости спецпосланник Аббаса, бывший премьер-министр, член Палестинского центрального совета и член комитета по разработке Конституции Палестины Мухаммед Штайе.

"Россия - важный игрок, она член Совета Безопасности ООН , у неё также есть интересы на Ближнем Востоке , и Россия заинтересована в стабильности на Ближнем Востоке. У России также хорошие отношения с Израилем , в России проживают 1,3 миллиона израильских граждан российского происхождения, поэтому Россия может сыграть важную роль в урегулировании конфликта", - сказал он.

При этом дипломат выразил опасения насчет того, "позволят ли американцы этому случиться", так как, по его мнению, они хотят "иметь монополию' в этом вопросе.

Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.