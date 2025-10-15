https://ria.ru/20251015/rossiya-2048375718.html
Спецпосланник Аббаса назвал Россию важным игроком на Ближнем Востоке
Спецпосланник Аббаса назвал Россию важным игроком на Ближнем Востоке
Россия заинтересована в мире на Ближнем Востоке и могла бы сыграть важную роль в урегулировании палестино-израильсконо конфликта, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2025
Спецпосланник Аббаса Штайе назвал Россию важным игроком на Ближнем Востоке
ЖЕНЕВА, 15 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в мире на Ближнем Востоке и могла бы сыграть важную роль в урегулировании палестино-израильсконо конфликта, заявил РИА Новости спецпосланник Аббаса, бывший премьер-министр, член Палестинского центрального совета и член комитета по разработке Конституции Палестины Мухаммед Штайе.
"Россия - важный игрок, она член Совета Безопасности ООН
, у неё также есть интересы на Ближнем Востоке
, и Россия
заинтересована в стабильности на Ближнем Востоке. У России также хорошие отношения с Израилем
, в России проживают 1,3 миллиона израильских граждан российского происхождения, поэтому Россия может сыграть важную роль в урегулировании конфликта", - сказал он.
При этом дипломат выразил опасения насчет того, "позволят ли американцы этому случиться", так как, по его мнению, они хотят "иметь монополию' в этом вопросе.
В понедельник президент США Дональд Трамп
, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
и эмир Катара
шейх Тамим бен Хамад Аль Тани
подписали на саммите в Шарм-эль-Шейхе
всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС
достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.