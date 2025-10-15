Рейтинг@Mail.ru
Спецпосланник Аббаса назвал Россию важным игроком на Ближнем Востоке - РИА Новости, 15.10.2025
13:23 15.10.2025
Спецпосланник Аббаса назвал Россию важным игроком на Ближнем Востоке
в мире, россия, ближний восток, израиль, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, реджеп тайип эрдоган, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Россия, Ближний Восток, Израиль, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
ЖЕНЕВА, 15 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в мире на Ближнем Востоке и могла бы сыграть важную роль в урегулировании палестино-израильсконо конфликта, заявил РИА Новости спецпосланник Аббаса, бывший премьер-министр, член Палестинского центрального совета и член комитета по разработке Конституции Палестины Мухаммед Штайе.
"Россия - важный игрок, она член Совета Безопасности ООН, у неё также есть интересы на Ближнем Востоке, и Россия заинтересована в стабильности на Ближнем Востоке. У России также хорошие отношения с Израилем, в России проживают 1,3 миллиона израильских граждан российского происхождения, поэтому Россия может сыграть важную роль в урегулировании конфликта", - сказал он.
При этом дипломат выразил опасения насчет того, "позволят ли американцы этому случиться", так как, по его мнению, они хотят "иметь монополию' в этом вопросе.
В понедельник президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эль-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
