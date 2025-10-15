Лысак возглавил Одесскую военную администрацию

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский назначил главой Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, возглавляющего Днепропетровскую областную военную администрацию, сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на источник.
"Одесскую городскую военную администрацию возглавит глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак… (Зеленский – ред.) уже подписал соответствующий указ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Лысак с февраля 2023 года возглавляет Днепропетровскую областную военную администрацию. Заменить его на этой должности может его первый заместитель Владислав Гайваненко, отмечает телеканал.
Зеленский 14 октября подписал указ о лишении гражданства Труханова, а также бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Позже Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде. Он также заявил, что не собирается уезжать с Украины и из Одессы. До этого он заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, при этом наличие гражданства РФ он отрицает. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо при этом считает, что настоящей причиной лишения украинского гражданства Труханова является стремление Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками города, включая доходы от контрабанды.