Лысак возглавил Одесскую военную администрацию

"Одесскую городскую военную администрацию возглавит глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак… (Зеленский – ред.) уже подписал соответствующий указ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.

Лысак с февраля 2023 года возглавляет Днепропетровскую областную военную администрацию. Заменить его на этой должности может его первый заместитель Владислав Гайваненко, отмечает телеканал.