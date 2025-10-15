https://ria.ru/20251015/putin-2048496242.html
Путин наградил немецкого музыканта Франца орденом
Путин наградил немецкого музыканта Франца орденом - РИА Новости, 15.10.2025
Путин наградил немецкого музыканта Франца орденом
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы немецкого пианиста и дирижера Юстуса Франца, соответствующий указ опубликован на официальном портале... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T22:31:00+03:00
2025-10-15T22:31:00+03:00
2025-10-15T22:31:00+03:00
культура
италия
россия
шри-ланка
владимир путин
русское географическое общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845177027_0:82:1024:658_1920x0_80_0_0_4e280036b790a4da54621d20340024a8.jpg
https://ria.ru/20251015/putin-2048493966.html
италия
россия
шри-ланка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845177027_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_0cf30769a43b5460c1e61a007997cf34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, россия, шри-ланка, владимир путин, русское географическое общество
Культура, Италия, Россия, Шри-Ланка, Владимир Путин, Русское географическое общество
Путин наградил немецкого музыканта Франца орденом
Путин наградил немецкого пианиста Юстуса Франца орденом Дружбы