Путин наградил немецкого музыканта Франца орденом
Культура
 
22:31 15.10.2025
Путин наградил немецкого музыканта Франца орденом
Путин наградил немецкого музыканта Франца орденом
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы немецкого пианиста и дирижера Юстуса Франца, соответствующий указ опубликован на официальном портале... РИА Новости, 15.10.2025
Путин наградил немецкого музыканта Франца орденом

Путин наградил немецкого пианиста Юстуса Франца орденом Дружбы

CC BY-SA 2.0 / 959 ming / Justus FrantzНемецкий дирижер, пианист, педагог Юстус Франц
Немецкий дирижер, пианист, педагог Юстус Франц - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
CC BY-SA 2.0 / 959 ming / Justus Frantz
Немецкий дирижер, пианист, педагог Юстус Франц. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы немецкого пианиста и дирижера Юстуса Франца, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
"За большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом наградить орденом Дружбы… Франца Юстуса - пианиста, дирижера, гражданина Федеративной Республики Германия", - говорится в документе.
Также орденом Дружбы награждены гражданин Италии, независимый журналист при Ассоциации иностранной прессы в Италии, председатель итальянского отделения Международного движения русофилов Элизео Бертолази и председатель филиала "Русского географического общества" в Шри-Ланке Саман Кумару Ранджит Вирасинхе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин наградил мэра Каракаса орденом Дружбы
