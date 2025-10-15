Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о сроке действия результатов олимпиад школьников - РИА Новости, 15.10.2025
22:24 15.10.2025
Путин подписал закон о сроке действия результатов олимпиад школьников
Путин подписал закон о сроке действия результатов олимпиад школьников
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о сроке действия результатов олимпиад школьников

Путин исключил время службы на СВО из сроков действия итогов школьных олимпиад

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Период участия в специальной военной операции не будет учитываться в сроке действия результатов школьных олимпиад, позволяющих поступать в вузы без вступительных испытаний, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Результаты олимпиад школьников в РФ действительны в течение четырех лет, следующих за годом проведения олимпиады. То есть результаты действительны в год проведения олимпиады плюс последующие четыре года.
Закон исключает периоды прохождения срочной службы, военной службы по мобилизации, по контракту, участия в специальной военной операции, в том числе в организациях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, участия в действиях по отражению вооруженного вторжения или провокации на границе страны и на приграничных территориях субъектов РФ из периодов действия результатов олимпиад.
По мнению авторов инициативы, закон обеспечит возможность беспрепятственного продолжения обучения в высших учебных заведениях после выполнения воинских задач.
