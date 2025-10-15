Путин подписал закон о сроке действия результатов олимпиад школьников

Закон исключает периоды прохождения срочной службы, военной службы по мобилизации, по контракту, участия в специальной военной операции, в том числе в организациях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, участия в действиях по отражению вооруженного вторжения или провокации на границе страны и на приграничных территориях субъектов РФ из периодов действия результатов олимпиад.