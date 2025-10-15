МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" четырем россиянкам из Чувашии, Мордовии, Хакасии и Брянской области, соответствующий указ был опубликован в среду.
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Захаровой Римме Николаевне, Чувашская Республика", - написано в указе.
Также Путин присвоил звание Елене Киселевой из Брянской области, Наталье Стенюшкиной из Мордовии, Светлане Шутылевой из Хакасии.
Кроме того, Путин наградил орденом "Родительская слава" Зауреш Адльгирееву из Оренбургской области, Марину Попову из Воронежской области, а также семьи Бабенко (Воронежская область), Балашовых (Тульская область), Бей (Воронежская область), Мишагиных (Тюменская область), Нуралиновых (Новосибирская область), Прохор (Санкт-Петербург), Сафоновых (Санкт-Петербург), Степаненко (Тюменская область), Строевых (Якутия), Тадышевых (Алтай), Фарраховых (Ростовская область), Фоминых (Кемеровская область), Халанских (Воронежская область).
Ряд россиян также были удостоены медали ордена "Родительская слава", в их числе Ксения Александрова из Московской области, семья Бокеевых из Республики Алтай, семья Борисенко из Тюменской области, семья Боруновых из Чукотского АО, семья Курдюмовых из Хабаровского края, семья Сафиуллиных из Татарстана.
