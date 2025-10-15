Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил Лут оценить результаты уборочной кампании - РИА Новости, 15.10.2025
21:00 15.10.2025
Путин попросил Лут оценить результаты уборочной кампании
Путин попросил Лут оценить результаты уборочной кампании - РИА Новости, 15.10.2025
Путин попросил Лут оценить результаты уборочной кампании
Президент РФ Владимир Путин попросил министра сельского хозяйства Оксану Лут оценить результаты уборочной кампании. РИА Новости, 15.10.2025
россия
владимир путин
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
россия, владимир путин, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Владимир Путин, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Путин попросил Лут оценить результаты уборочной кампании

Путин попросил министра сельского хозяйства Лут оценить итоги уборочной кампании

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил министра сельского хозяйства Оксану Лут оценить результаты уборочной кампании.
«
"Хотел бы министра спросить, Оксану Николаевну, о том, как она оценивает на данном этапе результаты уборочной кампании", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Путин назвал хорошим результатом урожай зерновых в России
РоссияВладимир ПутинОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
