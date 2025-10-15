Рейтинг@Mail.ru
Эксперты "Сколково" помогут разработать проекты архангельского кампуса - РИА Новости, 15.10.2025
Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
13:42 15.10.2025
Эксперты "Сколково" помогут разработать проекты архангельского кампуса
Эксперты "Сколково" помогут разработать проекты архангельского кампуса
Разработка семи проектов продуктовой линейки кампуса "Арктическая звезда" будет сопровождаться экспертами инновационного центра "Сколково", сообщила... РИА Новости, 15.10.2025
Эксперты "Сколково" помогут разработать проекты архангельского кампуса

Эксперты "Сколково" помогут разработать семь проектов архангельского кампуса

АРХАНГЕЛЬСК, 15 окт – РИА Новости. Разработка семи проектов продуктовой линейки кампуса "Арктическая звезда" будет сопровождаться экспертами инновационного центра "Сколково", сообщила пресс-служба правительства региона.
"Cоздание новых технологий и продуктов, которые будут внедряться на производствах региона, – одна из ключевых задач будущего многофункционального научно-образовательного центра, который возводится в Архангельске по федеральному проекту "Создание сети современных кампусов" президентского нацпроекта "Молодежь и дети", - отметили в пресс-службе.
8 октября, 21:17
Цыбульский вступил в должность губернатора Архангельской области
8 октября, 21:17
Как рассказал заместитель председателя правительства региона Иван Дементьев, разработка программно-продуктовой линейки кампуса ведется с участием широкого круга экспертов. Так, на прошлой неделе для молодых ученых региона в Архангельске состоялся трехдневный акселерационный практикум по исследовательской и инновационной деятельности, который провели специалисты Фонда "Сколково".
Обучающий интенсив объединил представителей САФУ имени М.В. Ломоносова, Северного государственного медицинского университета и Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики УрО РАН, чьи проекты планируются к включению в продуктовую линейку кампуса.
Как пояснили в правительстве региона, все идеи ученых связаны с основными направлениями деятельности будущего наукограда, среди которых – здоровьесбережение, глубокая переработка древесины, судостроение и развитие Северного морского пути, минерально-сырьевая база Арктики и многое другое.
"Всего в практикуме участвовали 35 человек. По его итогам семь проектов – три от САФУ и четыре от СГМУ – эксперты "Сколково" взяли на сопровождение. В целом работа наших молодых ученых специалистами оценена высоко", - приводятся в сообщении слова Дементьева.
Кроме того, как отметил Дементьев, в рамках межведомственных рабочих групп, сформированных при правительстве региона, отобрано еще 17 научных проектов. Эти инициативы, разработанные в сотрудничестве с бизнесом, имеют важное значение для научно-технологического развития региона и могут претендовать на областную поддержку.
Также рассматривается участие проектов от Архангельской области в новых грантовых направлениях Российского научного фонда. В качестве пилотных планируется направить две заявки – на проект по морским беспилотникам, который реализуется с компанией "Си Проект", и по совместному проекту с САФУ по переработке торфа и производству лигнина.
Важным мероприятием для привлечения внимания юного поколения россиян к возможностям Поморья в обеспечении научно-технологического суверенитета России стал и прошедший в сентябре форум молодых ученых "Полюс", посвященный развитию научного потенциала Российской Арктики.
"В форуме приняли участие 68 регионов, 350 молодых исследователей, популяризаторов науки и старшеклассников. Это значимо и для повышения интереса к Архангельской области, и для научно-технологического развития региона", - пояснил Дементьев.
Рукопожатие - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Руденя и Цыбульский обсудили развитие Архангельской области
9 октября, 13:25
 
Архангельская областьАрхангельскАрхангельская областьАрктикаСколковоРоссийская академия наукРоссийский научный фонд
 
 
