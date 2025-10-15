Эксперты "Сколково" помогут разработать проекты архангельского кампуса

АРХАНГЕЛЬСК, 15 окт – РИА Новости. Разработка семи проектов продуктовой линейки кампуса "Арктическая звезда" будет сопровождаться экспертами инновационного центра "Сколково", сообщила пресс-служба правительства региона.

"Cоздание новых технологий и продуктов, которые будут внедряться на производствах региона, – одна из ключевых задач будущего многофункционального научно-образовательного центра, который возводится в Архангельске по федеральному проекту "Создание сети современных кампусов" президентского нацпроекта "Молодежь и дети", - отметили в пресс-службе.

Как рассказал заместитель председателя правительства региона Иван Дементьев, разработка программно-продуктовой линейки кампуса ведется с участием широкого круга экспертов. Так, на прошлой неделе для молодых ученых региона в Архангельске состоялся трехдневный акселерационный практикум по исследовательской и инновационной деятельности, который провели специалисты Фонда "Сколково".

Обучающий интенсив объединил представителей САФУ имени М.В. Ломоносова, Северного государственного медицинского университета и Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики УрО РАН, чьи проекты планируются к включению в продуктовую линейку кампуса.

Как пояснили в правительстве региона, все идеи ученых связаны с основными направлениями деятельности будущего наукограда, среди которых – здоровьесбережение, глубокая переработка древесины, судостроение и развитие Северного морского пути, минерально-сырьевая база Арктики и многое другое.

"Всего в практикуме участвовали 35 человек. По его итогам семь проектов – три от САФУ и четыре от СГМУ – эксперты "Сколково" взяли на сопровождение. В целом работа наших молодых ученых специалистами оценена высоко", - приводятся в сообщении слова Дементьева.

Кроме того, как отметил Дементьев, в рамках межведомственных рабочих групп, сформированных при правительстве региона, отобрано еще 17 научных проектов. Эти инициативы, разработанные в сотрудничестве с бизнесом, имеют важное значение для научно-технологического развития региона и могут претендовать на областную поддержку.

Также рассматривается участие проектов от Архангельской области в новых грантовых направлениях Российского научного фонда. В качестве пилотных планируется направить две заявки – на проект по морским беспилотникам, который реализуется с компанией "Си Проект", и по совместному проекту с САФУ по переработке торфа и производству лигнина.

Важным мероприятием для привлечения внимания юного поколения россиян к возможностям Поморья в обеспечении научно-технологического суверенитета России стал и прошедший в сентябре форум молодых ученых "Полюс", посвященный развитию научного потенциала Российской Арктики.