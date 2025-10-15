Полиция задержала четверых за похищение бизнесмена в стиле 90-ых

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России и росгвардейцами задержали в Санкт-Петербурге четверых подозреваемых в похищении бизнесмена и вымогательстве у него денег в стиле 1990-х годов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

"Сотрудники управления уголовного розыска ГУМВД России совместно с сотрудниками управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти при силовой поддержке Росгвардии задержали участников этнической группы по подозрению в похищении бизнесмена из Петербурга", – говорится в сообщении.

В сентябре бизнесмену сообщили о необходимости выплатить 2,4 миллиона рублей долга за его брата, и после "угроз физической расправы" он взял тайм-аут на сбор денег.

"За это время коммерсант "поднял" свои связи в "авторитетных" этнических кругах и попытался уйти от долговых обязательств. Результатом стала встреча 30 сентября в ресторане на Бассейной улице, на которую пришли как кредиторы, так и те, к кому апеллировал коммерсант. Дальнейшее развитие событий происходило по сценарию из 90-х", – рассказали в полиции.

По данным регионального главка МВД, сначала бизнесмену предложили выплатить половину долга, однако после его отказа участники встречи "объединились во мнении", пригрозив ростом долга до 4,8 миллиона рублей. Также от предпринимателя потребовали переоформить на вымогателей его Merc edes C180, пообещав в противном случае обеспечить ему и семье "проблемы со здоровьем".

В итоге бизнесмена насильно усадили в машину и поехали к нему домой за документами на автомобиль. Получив желаемое, злоумышленники отпустили потерпевшего и уехали на его Mercedes. После этого мужчина обратился в полицию.

"В результате 15 октября была проведена операция по задержанию активных участников вымогательства. Четверо выходцев с Закавказья , участвовавших в "разборках", включая двоих "авторитетов", к которым апеллировал потерпевший, были задержаны по местам проживания в Петербурге", – говорится в сообщении.