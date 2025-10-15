В Бердянске открылась выставка "Освобождение советских городов"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Бердянске на площадке музея "Подвиг" открылась выставка "Освобождение советских городов". В ее основе — модуль мобильной экспозиции "Освобождение. 1943-1945", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

По словам организаторов, посетители выставки познакомились с уникальными историческими фотографиями, запечатлевшими ключевые моменты освобождения крупных советских городов в годы Великой Отечественной войны — Запорожья, Мелитополя Орла, Курска, Белгорода и других.

© Фото предоставлено музеем "Подвиг"/Юрий Гудков Открытие выставки в Музее "Подвиг" города Бердянска с использованием модулей комплексной мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам" © Фото предоставлено музеем "Подвиг"/Юрий Гудков Открытие выставки в Музее "Подвиг" города Бердянска с использованием модулей комплексной мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам"

Как подчеркнул заведующий отделом музея "Подвиг" Юрий Гудков, подобные инициативы играют важную роль в формировании осознанного отношения к истории своей страны и укрепляют гордость за достижения предков, защищавших свободу и независимость Советского Союза.

"Благодаря этим уникальным архивным фотографиям мы все вместе вернемся в то непростое время, проникнемся их глубиной" — сказал он.

Организаторы отметили, что открытие выставки стало важным образовательным событием, которое способствует патриотическому воспитанию молодежи. Среди гостей мероприятия были учащиеся средней общеобразовательной школы №20 им. А.В. Колесникова, юнармейцы отряда "ZOV" и отряд ЮИД "Светофор".

© Фото предоставлено музеем "Подвиг"/Юрий Гудков Открытие выставки в Музее "Подвиг" города Бердянска с использованием модулей комплексной мобильной экспозиции "Освобождение. Мир народам"

Мобильная экспозиция передана музею в рамках проекта "Освобождение. Мир народам" и включает архив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".