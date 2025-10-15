Рейтинг@Mail.ru
В Бердянске открылась выставка "Освобождение советских городов"
09:00 15.10.2025
В Бердянске открылась выставка "Освобождение советских городов"
В Бердянске открылась выставка "Освобождение советских городов"
В Бердянске на площадке музея "Подвиг" открылась выставка "Освобождение советских городов". В ее основе — модуль мобильной экспозиции "Освобождение. 1943-1945"
4.7
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048184590_0:213:960:933_1920x0_80_0_0_e022e71124bba4d490fc07dce09aada4.jpg
бердянск, запорожье, курск, совинформбюро, президентский фонд культурных инициатив, общество, освобождение. мир народам, освобождение. путь к победе, великая отечественная война (1941-1945), мелитополь, орел
В Бердянске открылась выставка "Освобождение советских городов"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Бердянске на площадке музея "Подвиг" открылась выставка "Освобождение советских городов". В ее основе — модуль мобильной экспозиции "Освобождение. 1943-1945", созданный медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
По словам организаторов, посетители выставки познакомились с уникальными историческими фотографиями, запечатлевшими ключевые моменты освобождения крупных советских городов в годы Великой Отечественной войны — Запорожья, Мелитополя Орла, Курска, Белгорода и других.
Как подчеркнул заведующий отделом музея "Подвиг" Юрий Гудков, подобные инициативы играют важную роль в формировании осознанного отношения к истории своей страны и укрепляют гордость за достижения предков, защищавших свободу и независимость Советского Союза.
"Благодаря этим уникальным архивным фотографиям мы все вместе вернемся в то непростое время, проникнемся их глубиной" — сказал он.
Организаторы отметили, что открытие выставки стало важным образовательным событием, которое способствует патриотическому воспитанию молодежи. Среди гостей мероприятия были учащиеся средней общеобразовательной школы №20 им. А.В. Колесникова, юнармейцы отряда "ZOV" и отряд ЮИД "Светофор".
Мобильная экспозиция передана музею в рамках проекта "Освобождение. Мир народам" и включает архив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".
Проект "Освобождение. Мир народам" (продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе") реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Проект стал лучшим социальным проектом 2025 и победителем Всероссийского конкурса инициатив по сохранению и защите исторической памяти в номинации "Историческая память. Дальний Восток".
 
