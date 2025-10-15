Рейтинг@Mail.ru
Проект заявления о дискриминации россиян в Латвии хотят направить в ООН - РИА Новости, 15.10.2025
16:02 15.10.2025
Проект заявления о дискриминации россиян в Латвии хотят направить в ООН
Проект заявления Госдумы о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении граждан России будет направлен в ООН и парламенты стран мира, следует из РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T16:02:00+03:00
2025-10-15T16:02:00+03:00
в мире
латвия
россия
госдума рф
евросоюз
оон
в мире, латвия, россия, госдума рф, евросоюз, оон
В мире, Латвия, Россия, Госдума РФ, Евросоюз, ООН
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Проект заявления Госдумы о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении граждан России будет направлен в ООН и парламенты стран мира, следует из текста документа, размещенного в думской электронной базе.
Комитет Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в среду внес в палату парламента проект заявления Госдумы о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан.
"Направить настоящее постановление и указанное заявление президенту Российской Федерации, в правительство Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации, Организацию Объединенных Наций, Межпарламентский союз, Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Парламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности, Межпарламентскую ассамблею государств - участников Содружества Независимых Государств, Шанхайскую организацию сотрудничества, Межпарламентскую ассамблею православия, Латиноамериканский парламент, Африканский парламентский союз, Азиатскую парламентскую ассамблею, Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум, Парламент Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) и парламенты стран мира", - сказано в документе.
Десятого октября Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) в интервью изданию Politico заявило, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую "волну" миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября. Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Захарова решительно осудила выдворение русскоязычных жителей из Латвии
В мире, Латвия, Россия, Госдума РФ, Евросоюз, ООН
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
