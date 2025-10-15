Проект заявления о дискриминации россиян в Латвии хотят направить в ООН

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Проект заявления Госдумы о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении граждан России будет направлен в ООН и парламенты стран мира, следует из текста документа, размещенного в думской электронной базе.
"Направить настоящее постановление и указанное заявление президенту Российской Федерации, в правительство Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации, Организацию Объединенных Наций, Межпарламентский союз, Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Парламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности, Межпарламентскую ассамблею государств - участников Содружества Независимых Государств, Шанхайскую организацию сотрудничества, Межпарламентскую ассамблею православия, Латиноамериканский парламент, Африканский парламентский союз, Азиатскую парламентскую ассамблею, Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум, Парламент Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) и парламенты стран мира", - сказано в документе.
Десятого октября Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) в интервью изданию Politico заявило, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую "волну" миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября. Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские опросники.