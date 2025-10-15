https://ria.ru/20251015/ogranicheniya-2048288282.html
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщает Росавиация. РИА Новости, 15.10.2025
