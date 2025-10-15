Рейтинг@Mail.ru
МВФ ожидает резкого роста госдолга Украины в 2025 году
15:49 15.10.2025
МВФ ожидает резкого роста госдолга Украины в 2025 году
Украину ждет резкий рост объема государственного долга по итогам 2025 года до отметки 108,6% ВВП с дальнейшим повышением до 110,4% ВВП в 2026 году, говорится в... РИА Новости, 15.10.2025
МВФ ожидает резкого роста госдолга Украины в 2025 году

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Украину ждет резкий рост объема государственного долга по итогам 2025 года до отметки 108,6% ВВП с дальнейшим повышением до 110,4% ВВП в 2026 году, говорится в опубликованном докладе Международного валютного фонда (МВФ).
Согласно представленным табличным значениям, общий размер украинского госдолга увеличится с 89,7% ВВП в 2024 году до 108,6% ВВП в 2025 году.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
МВФ оценил уровень госдолга России в 2025 году
Вчера, 15:47
В 2026 году, ожидает МВФ, уровень госдолга Украины продолжит возрастать и составит 110,4% ВВП страны.
По прогнозам МВФ, в последующие годы значение показателя начнет снижаться и опустится до отметки 94,1% ВВП в 2030 году.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
В мае глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что Украина не будет возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет.
Киев - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
На Западе сделали громкое заявление о будущем Украины
Вчера, 14:45
 
