МВФ ожидает резкого роста госдолга Украины в 2025 году

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Украину ждет резкий рост объема государственного долга по итогам 2025 года до отметки 108,6% ВВП с дальнейшим повышением до 110,4% ВВП в 2026 году, говорится в опубликованном докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно представленным табличным значениям, общий размер украинского госдолга увеличится с 89,7% ВВП в 2024 году до 108,6% ВВП в 2025 году.

В 2026 году, ожидает МВФ , уровень госдолга Украины продолжит возрастать и составит 110,4% ВВП страны.

По прогнозам МВФ, в последующие годы значение показателя начнет снижаться и опустится до отметки 94,1% ВВП в 2030 году.

Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.