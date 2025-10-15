https://ria.ru/20251015/mask-2048317517.html
Илон Маск репостнул заявление Дурова об ограничении прав европейцев
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск обратил внимание и сделал репост заявления основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о продвижении Францией в Евросоюзе законопроекта, который позволил бы властям проверять сообщения пользователей.
Основатель Telegram Павел Дуров
во вторник заявил об опасности для прав европейцев из-за намерения Франции
принять в ЕС
законопроект, в рамках которого провайдеры онлайн-услуг будут мониторить сообщения на устройствах пользователей. Дуров отметил, что мессенджер направил всем пользователям во Франции сообщение с соответствующим предупреждением.
Пока американский бизнесмен не прокомментировал публикацию.
Ранее издание EUObserver сообщало, что Совет ЕС отложил запланированное на октябрь голосование по данному законопроекту.