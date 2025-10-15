Рейтинг@Mail.ru
Илон Маск репостнул заявление Дурова об ограничении прав европейцев - РИА Новости, 15.10.2025
09:39 15.10.2025
Илон Маск репостнул заявление Дурова об ограничении прав европейцев
Американский миллиардер Илон Маск обратил внимание и сделал репост заявления основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о продвижении Францией в Евросоюзе... РИА Новости, 15.10.2025
в мире
франция
павел дуров
илон маск
евросоюз
франция
2025
в мире, франция, павел дуров, илон маск, евросоюз
В мире, Франция, Павел Дуров, Илон Маск, Евросоюз
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск обратил внимание и сделал репост заявления основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о продвижении Францией в Евросоюзе законопроекта, который позволил бы властям проверять сообщения пользователей.
Основатель Telegram Павел Дуров во вторник заявил об опасности для прав европейцев из-за намерения Франции принять в ЕС законопроект, в рамках которого провайдеры онлайн-услуг будут мониторить сообщения на устройствах пользователей. Дуров отметил, что мессенджер направил всем пользователям во Франции сообщение с соответствующим предупреждением.
Пока американский бизнесмен не прокомментировал публикацию.
Ранее издание EUObserver сообщало, что Совет ЕС отложил запланированное на октябрь голосование по данному законопроекту.
