Илон Маск репостнул заявление Дурова об ограничении прав европейцев

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск обратил внимание и сделал репост заявления основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о продвижении Францией в Евросоюзе законопроекта, который позволил бы властям проверять сообщения пользователей.