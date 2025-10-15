Рейтинг@Mail.ru
ВС России расчленили оборону ВСУ на Купянском участке, сообщил Марочко
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:36 15.10.2025
ВС России расчленили оборону ВСУ на Купянском участке, сообщил Марочко
ВС России расчленили оборону ВСУ на Купянском участке, сообщил Марочко - РИА Новости, 15.10.2025
ВС России расчленили оборону ВСУ на Купянском участке, сообщил Марочко
Подразделения ВС РФ на купянском направлении продолжают расширять зону контроля в условиях сопротивления ВСУ в Купянске, за который идут бои, рассказал РИА... РИА Новости, 15.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
ямполь
андрей марочко
валерий герасимов
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
ямполь
безопасность, россия, харьковская область, ямполь, андрей марочко, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Ямполь, Андрей Марочко, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
ВС России расчленили оборону ВСУ на Купянском участке, сообщил Марочко

Марочко: ВС России расчленили оборону ВСУ на Купянском участке

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Подразделения ВС РФ на купянском направлении продолжают расширять зону контроля в условиях сопротивления ВСУ в Купянске, за который идут бои, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Российские войска провели ряд наступательных мероприятий этим летом, что привело к определённому успеху: нашим штурмовикам одновременно удалось продвинуться как в самом Купянске с нескольких направлений, вклиниться в оборону ВСУ, тем самым расчленив ее на несколько частей, так и успешно наступать по всему участку", — сказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Марочко сообщил об успехах ВС России в ДНР
Вчера, 06:03
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 7 октября сообщил, что российская группировка "Запад" завершает разгром ВСУ в южных кварталах Купянска в Харьковской области, успешно продвигается на краснолиманском направлении и контролирует большую часть Ямполя в ДНР.
Купянск является опорным пунктом обороны и логистическим центром ВСУ в восточной части Харьковской области. Город расположен на реке Оскол в 115 километрах к юго-востоку от Харькова, население до начала боевых действий превышало 26 тысяч человек.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
ВС России практически окружили силы ВСУ в Дроновке, сообщил Марочко
Вчера, 07:25
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьЯмпольАндрей МарочкоВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
