ВС России расчленили оборону ВСУ на Купянском участке, сообщил Марочко

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Подразделения ВС РФ на купянском направлении продолжают расширять зону контроля в условиях сопротивления ВСУ в Купянске, за который идут бои, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Российские войска провели ряд наступательных мероприятий этим летом, что привело к определённому успеху: нашим штурмовикам одновременно удалось продвинуться как в самом Купянске с нескольких направлений, вклиниться в оборону ВСУ, тем самым расчленив ее на несколько частей, так и успешно наступать по всему участку", — сказал собеседник агентства.
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 7 октября сообщил, что российская группировка "Запад" завершает разгром ВСУ в южных кварталах Купянска в Харьковской области, успешно продвигается на краснолиманском направлении и контролирует большую часть Ямполя в ДНР.
Купянск является опорным пунктом обороны и логистическим центром ВСУ в восточной части Харьковской области. Город расположен на реке Оскол в 115 километрах к юго-востоку от Харькова, население до начала боевых действий превышало 26 тысяч человек.