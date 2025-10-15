https://ria.ru/20251015/marochko-2048303339.html
ВС России практически окружили силы ВСУ в Дроновке, сообщил Марочко
ВС России практически окружили силы ВСУ в Дроновке, сообщил Марочко - РИА Новости, 15.10.2025
ВС России практически окружили силы ВСУ в Дроновке, сообщил Марочко
Российские силы, проломив украинскую оборону, начали закрепляться в восточной части Дроновки в ДНР и практически окружили группировку ВСУ, находящуюся в этом... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T07:25:00+03:00
2025-10-15T07:25:00+03:00
2025-10-15T07:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045638595_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_08c74dbcac22b3e04ded593542e27b09.jpg
https://ria.ru/20251014/marochko-2048098546.html
https://ria.ru/20251015/marochko-2048300376.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045638595_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b815fd2de4ca2677ecc9b355f179758.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВС России практически окружили силы ВСУ в Дроновке, сообщил Марочко
Марочко: ВС РФ практически окружили силы ВСУ в Дроновке
ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. Российские силы, проломив украинскую оборону, начали закрепляться в восточной части Дроновки в ДНР и практически окружили группировку ВСУ, находящуюся в этом населенном пункте, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение подразделениям ВСУ
в районе ряда населенных пунктов ДНР
, в том числе Дроновки. ВСУ потеряли за сутки свыше 205 военнослужащих.
"С начала текущей недели наши войска усилили давление на украинские позиции в районе населенного пункта Дроновка Артемовского района ДНР. В ходе сосредоточенных ударов нашим войскам удалось проломить оборону противника как северо-западнее, так и юго-восточнее населенного пункта и продвинуться вперед. Также передовые маневренные группы ВС РФ начали процесс закрепления с восточной части Дроновки. Исходя из оперативно-тактической обстановки, можно говорить об охвате дислоцированной в данном районе группировки вооруженных формирований Украины", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Эксперт отметил, что можно говорить о начале операции по освобождению самого населенного пункта Дроновка.