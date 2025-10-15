ВС России практически окружили силы ВСУ в Дроновке, сообщил Марочко

"С начала текущей недели наши войска усилили давление на украинские позиции в районе населенного пункта Дроновка Артемовского района ДНР. В ходе сосредоточенных ударов нашим войскам удалось проломить оборону противника как северо-западнее, так и юго-восточнее населенного пункта и продвинуться вперед. Также передовые маневренные группы ВС РФ начали процесс закрепления с восточной части Дроновки. Исходя из оперативно-тактической обстановки, можно говорить об охвате дислоцированной в данном районе группировки вооруженных формирований Украины", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.