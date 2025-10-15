Рейтинг@Mail.ru
ВС России практически окружили силы ВСУ в Дроновке, сообщил Марочко
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 15.10.2025
ВС России практически окружили силы ВСУ в Дроновке, сообщил Марочко
Российские силы, проломив украинскую оборону, начали закрепляться в восточной части Дроновки в ДНР и практически окружили группировку ВСУ, находящуюся в этом... РИА Новости, 15.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
безопасность, россия, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВС России практически окружили силы ВСУ в Дроновке, сообщил Марочко

Марочко: ВС РФ практически окружили силы ВСУ в Дроновке

ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. Российские силы, проломив украинскую оборону, начали закрепляться в восточной части Дроновки в ДНР и практически окружили группировку ВСУ, находящуюся в этом населенном пункте, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение подразделениям ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Дроновки. ВСУ потеряли за сутки свыше 205 военнослужащих.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
ВС РФ уничтожили переправу ВСУ в Харьковской области, сообщил Марочко
14 октября, 07:01
"С начала текущей недели наши войска усилили давление на украинские позиции в районе населенного пункта Дроновка Артемовского района ДНР. В ходе сосредоточенных ударов нашим войскам удалось проломить оборону противника как северо-западнее, так и юго-восточнее населенного пункта и продвинуться вперед. Также передовые маневренные группы ВС РФ начали процесс закрепления с восточной части Дроновки. Исходя из оперативно-тактической обстановки, можно говорить об охвате дислоцированной в данном районе группировки вооруженных формирований Украины", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Эксперт отметил, что можно говорить о начале операции по освобождению самого населенного пункта Дроновка.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Марочко сообщил об успехах ВС России в ДНР
Вчера, 06:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
