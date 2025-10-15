Рейтинг@Mail.ru
Марочко сообщил об успехах ВС России в ДНР - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 15.10.2025 (обновлено: 06:04 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/marochko-2048300376.html
Марочко сообщил об успехах ВС России в ДНР
Марочко сообщил об успехах ВС России в ДНР - РИА Новости, 15.10.2025
Марочко сообщил об успехах ВС России в ДНР
ВС РФ за сутки улучшили положение у села Торское и поселка Ямполя на краснолиманском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T06:03:00+03:00
2025-10-15T06:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
ямполь
красный лиман
андрей марочко
денис пушилин
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639217_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ceedc0323af63b79cabb3254caeee83a.jpg
https://ria.ru/20251014/marochko-2048098546.html
донецкая народная республика
ямполь
красный лиман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639217_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_304eb6a1c7a0ca46d95b218c182c7c66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, ямполь, красный лиман, андрей марочко, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Ямполь, Красный Лиман, Андрей Марочко, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
Марочко сообщил об успехах ВС России в ДНР

Марочко: ВС РФ взяли под огневой контроль ж/д станцию Медовый в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 15 окт – РИА Новости. ВС РФ за сутки улучшили положение у села Торское и поселка Ямполя на краснолиманском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"За истекшие сутки наши передовые отряды улучшили тактическое положение в районе Торского в ДНР. Северо-западнее Ямполя под контроль ВС РФ перешел участок лесистой местности, также наши бойцы взяли под огневой контроль ж/д станцию Медовый", - сказал эксперт.
Он добавил, что в самом Ямполе под контроль российских сил перешел ряд домостроений, в том числе здание поселкового совета.
В минувший понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подразделения ВС РФ приближаются к Красному Лиману и продвигаются в черте населенного пункта Ямполь Донецкой Народной Республики.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
ВС РФ уничтожили переправу ВСУ в Харьковской области, сообщил Марочко
Вчера, 07:01
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЯмпольКрасный ЛиманАндрей МарочкоДенис ПушилинВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала