Марочко сообщил об успехах ВС России в ДНР
Марочко сообщил об успехах ВС России в ДНР - РИА Новости, 15.10.2025
Марочко сообщил об успехах ВС России в ДНР
ВС РФ за сутки улучшили положение у села Торское и поселка Ямполя на краснолиманском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T06:03:00+03:00
2025-10-15T06:03:00+03:00
2025-10-15T06:04:00+03:00
Марочко сообщил об успехах ВС России в ДНР
