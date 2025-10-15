Рейтинг@Mail.ru
В Луганске в жилом доме загорелась крыша и чердак
22:47 15.10.2025
В Луганске в жилом доме загорелась крыша и чердак
В Луганске в жилом доме загорелась крыша и чердак - РИА Новости, 15.10.2025
В Луганске в жилом доме загорелась крыша и чердак
Чердак и крыша горят в жилом многоквартирном доме в Луганске на площади в 1 тысячу квадратных метров, жильцов эвакуируют, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 15.10.2025
происшествия
россия
луганск
тарас шевченко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
луганск
2025
Новости
происшествия, россия, луганск, тарас шевченко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Луганск, Тарас Шевченко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Луганске в жилом доме загорелась крыша и чердак

МЧС России: в Луганске загорелся чердак и крыша многоквартирного жилого дома

Пожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Чердак и крыша горят в жилом многоквартирном доме в Луганске на площади в 1 тысячу квадратных метров, жильцов эвакуируют, сообщила пресс-служба МЧС России.
«
"Спасатели МЧС России работают на месте пожара в Луганске. На улице Тараса Шевченко произошло возгорание чердачного помещения и крыши на общей площади в тысячу квадратных метров в трехэтажном жилом многоквартирном доме", - говорится в сообщении пресс-службы.
Министерство отметило, что проводится эвакуация жильцов.
К ликвидации пожара привлечены 45 человек личного состава, девять единиц техники МЧС России, заключила пресс-служба.
Пожарные автомобили на месте возгорания на автовокзале в Луганске - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Пожар на автовокзале в Луганске локализовали
21 февраля, 20:59
 
ПроисшествияРоссияЛуганскТарас ШевченкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
