В Луганске в жилом доме загорелась крыша и чердак
Чердак и крыша горят в жилом многоквартирном доме в Луганске на площади в 1 тысячу квадратных метров, жильцов эвакуируют, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T22:47:00+03:00
происшествия
россия
луганск
тарас шевченко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Луганске в жилом доме загорелась крыша и чердак
МЧС России: в Луганске загорелся чердак и крыша многоквартирного жилого дома