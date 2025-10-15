Лавров надеется, что США уделят больше внимания урегулированию в Газе

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что на Ближнем Востоке коллеги из США уделят больше внимания устранению первопричин конфликта в Газе, а пока они только подступаются к проблеме палестинской государственности.
"Надеюсь, что и на Ближнем Востоке американские коллеги тоже больше внимания будут уделять устранению первопричин. Пока у них только первые фазы, которые содержатся в мирном плане из 20 пунктов президента США Дональда Трампа. Они только подступаются к проблеме палестинской государственности, упоминая ее вскользь и в привязке к сектору Газа, не имея в виду Западный берег. Так что работа предстоит большая", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, что движение ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
В понедельник Трамп, ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер отметил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов уже идут.
Все победили, все проиграли. Трамп вернул Израиль и Газу в 6 октября
14 октября, 08:00