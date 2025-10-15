Лавров надеется, что США уделят больше внимания урегулированию в Газе

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что на Ближнем Востоке коллеги из США уделят больше внимания устранению первопричин конфликта в Газе, а пока они только подступаются к проблеме палестинской государственности.