Лавров надеется, что США уделят больше внимания урегулированию в Газе - РИА Новости, 15.10.2025
18:44 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/lavrov-2048462425.html
Лавров надеется, что США уделят больше внимания урегулированию в Газе
Лавров надеется, что США уделят больше внимания урегулированию в Газе - РИА Новости, 15.10.2025
Лавров надеется, что США уделят больше внимания урегулированию в Газе
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что на Ближнем Востоке коллеги из США уделят больше внимания устранению первопричин конфликта в Газе, а пока они... РИА Новости, 15.10.2025
в мире
сша
ближний восток
россия
дональд трамп
сергей лавров
реджеп тайип эрдоган
хамас
в мире, сша, ближний восток, россия, дональд трамп, сергей лавров, реджеп тайип эрдоган, хамас
В мире, США, Ближний Восток, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС
Лавров надеется, что США уделят больше внимания урегулированию в Газе

Лавров надеется на внимание США к устранению первопричин конфликта в Газе

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что на Ближнем Востоке коллеги из США уделят больше внимания устранению первопричин конфликта в Газе, а пока они только подступаются к проблеме палестинской государственности.
"Надеюсь, что и на Ближнем Востоке американские коллеги тоже больше внимания будут уделять устранению первопричин. Пока у них только первые фазы, которые содержатся в мирном плане из 20 пунктов президента США Дональда Трампа. Они только подступаются к проблеме палестинской государственности, упоминая ее вскользь и в привязке к сектору Газа, не имея в виду Западный берег. Так что работа предстоит большая", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, что движение ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
В понедельник Трамп, ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер отметил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов уже идут.
Все победили, все проиграли. Трамп вернул Израиль и Газу в 6 октября
14 октября, 08:00
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
