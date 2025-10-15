https://ria.ru/20251015/kiev-2048460830.html
В Киевской и Одесской областях ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве, Киевской и Одесской областях на Украине, сообщили в среду в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 15.10.2025
