В Израиле подготовят план разгрома ХАМАС при отказе от плана Трампа
23:36 15.10.2025 (обновлено: 23:55 15.10.2025)
В Израиле подготовят план разгрома ХАМАС при отказе от плана Трампа
В Израиле подготовят план разгрома ХАМАС при отказе от плана Трампа
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что поручил разработать комплексный план разгрома палестинского движения ХАМАС, если оно откажется следовать мирному РИА Новости, 15.10.2025
в мире, израиль, сша, египет, дональд трамп, исраэль кац, абдель фаттах ас-сиси, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Египет, Дональд Трамп, Исраэль Кац, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
В Израиле подготовят план разгрома ХАМАС при отказе от плана Трампа

МО Израиля подготовит план разгрома ХАМАС в случае отхода от плана Трампа

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что поручил разработать комплексный план разгрома палестинского движения ХАМАС, если оно откажется следовать мирному плану президента США Дональда Трампа.
Согласно заявлению офиса министра обороны, которое цитирует издание Times of Israel, он "поручил подготовить план полного разгрома ХАМАС в секторе Газа, если движение откажется реализовать план президента Трампа, и возникнет необходимость возобновить боевые действия".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Все победили, все проиграли. Трамп вернул Израиль и Газу в 6 октября
14 октября, 08:00
"Если ХАМАС откажется выполнять соглашение, Израиль в координации с США вернется к боевым действиям и будет действовать, чтобы добиться полного разгрома ХАМАС, изменить реальность в секторе Газа и достичь всех целей войны", - уточняется в заявлении офиса.
План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
В понедельник Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Американский лидер отметил, что третий и четвертый этапы его плана из 20 пунктов уже идут.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
ХАМАС хочет внести поправки в план США по Газе, пишет Reuters
1 октября, 14:55
 
В миреИзраильСШАЕгипетДональд ТрампИсраэль КацАбдель Фаттах ас-СисиХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
