Рейтинг@Mail.ru
Источник объяснил заявление Трампа о роли Эрдогана по Украине - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:32 15.10.2025 (обновлено: 06:31 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/istochnik-2048298616.html
Источник объяснил заявление Трампа о роли Эрдогана по Украине
Источник объяснил заявление Трампа о роли Эрдогана по Украине - РИА Новости, 15.10.2025
Источник объяснил заявление Трампа о роли Эрдогана по Украине
Заявление президента США Дональда Трампа о том, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган может помочь урегулировать конфликт на Украине, признает... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T05:32:00+03:00
2025-10-15T06:31:00+03:00
в мире
украина
москва
россия
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044409559_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f60f5d586381882e1d67dedc39f2bcb9.jpg
https://ria.ru/20251013/tramp-2048045041.html
https://ria.ru/20251012/erdogan-2047821731.html
украина
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044409559_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d6f0819eb3d18568edca8da9c20026c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, москва, россия, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Москва, Россия, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Лавров, НАТО
Источник объяснил заявление Трампа о роли Эрдогана по Украине

Заявление Трампа о роли Эрдогана по Украине признает Турцию каналом диалога

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 15 окт — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган может помочь урегулировать конфликт на Украине, признает уникальную роль Турции в переговорном процессе между Москвой, Вашингтоном и Западом, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Президент США во вторник выразил мнение, что турецкий лидер способен способствовать разрешению украинского кризиса.
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп назвал Эрдогана сильным человеком
13 октября, 19:28
"Заявление Дональда Трампа подтверждает особый статус Анкары. Турция занимает уникальную позицию — она член НАТО, но при этом поддерживает устойчивые отношения с Москвой, что делает ее фактически единственным каналом диалога между сторонами", — отметил собеседник агентства, добавив, что Анкара придерживается "политики баланса" в конфликте на Украине.
Турция рассчитывает на возобновление переговоров по Украине в Стамбуле, но пока не получала каких-либо сигналов, заявил во вторник РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Эрдоган заявил о продолжении контактов с Россией и Украиной
12 октября, 16:26
 
В миреУкраинаМоскваРоссияДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала