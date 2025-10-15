Источник объяснил заявление Трампа о роли Эрдогана по Украине

АНКАРА, 15 окт — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган может помочь урегулировать конфликт на Украине, признает уникальную роль Турции в переговорном процессе между Москвой, Вашингтоном и Западом, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Президент США во вторник выразил мнение, что турецкий лидер способен способствовать разрешению украинского кризиса.
"Заявление Дональда Трампа подтверждает особый статус Анкары. Турция занимает уникальную позицию — она член НАТО, но при этом поддерживает устойчивые отношения с Москвой, что делает ее фактически единственным каналом диалога между сторонами", — отметил собеседник агентства, добавив, что Анкара придерживается "политики баланса" в конфликте на Украине.
Турция рассчитывает на возобновление переговоров по Украине в Стамбуле, но пока не получала каких-либо сигналов, заявил во вторник РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
