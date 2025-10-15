Источник объяснил заявление Трампа о роли Эрдогана по Украине

АНКАРА, 15 окт — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган может помочь урегулировать конфликт на Украине, признает уникальную роль Турции в переговорном процессе между Москвой, Вашингтоном и Западом, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.