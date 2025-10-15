Российские ученые разработали ИИ, распознающий древнеегипетские иероглифы

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские ученые разработали ИИ-технологию, которая может переводить тексты, написанные древнеегипетскими иероглифами - модель обучалась на самом полном собрании древнеегипетских текстов с переводами, рассказали РИА Новости в Институте искусственного интеллекта AIRI.

"Ученые Института AIRI, ИСП РАН ИТМО разработали систему, которая может точно распознавать и переводить иероглифические тексты. Основным источником данных при обучении модели стал Thesaurus Linguae Aegyptiae – самое полное собрание древнеегипетских текстов с переводами. Точность работы модели оценивалась в два этапа. Сначала применялись автоматические метрики, затем тексты оценивали профессиональные египтологи из НИУ ВШЭ ", - говорится в сообщении.

Такая разработка может использоваться в мобильных приложениях дополненной реальности - посетители, которые приходят в музей или видят древнеегипетский артефакт, смогут навести на него камеру и понять, что там написано. Также ИИ помогает исследователям усовершенствовать процесс дешифровки и интерпретации новых материалов, а студентам-египтологам, которые только начинают изучать язык, облегчает процесс обучения.

Древнеегипетские иероглифы более сложные в распознавании в сравнении с обычным алфавитом: ИИ должен понимать сотни уникальных символов, некоторые из них визуально похожи.