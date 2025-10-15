Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые разработали ИИ, распознающий древнеегипетские иероглифы
Наука
 
05:41 15.10.2025
Российские ученые разработали ИИ, распознающий древнеегипетские иероглифы
Российские ученые разработали ИИ, распознающий древнеегипетские иероглифы - РИА Новости, 15.10.2025
Российские ученые разработали ИИ, распознающий древнеегипетские иероглифы
Российские ученые разработали ИИ-технологию, которая может переводить тексты, написанные древнеегипетскими иероглифами - модель обучалась на самом полном... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T05:41:00+03:00
2025-10-15T05:41:00+03:00
наука
российская академия наук
санкт-петербургский университет информационных технологий
высшая школа экономики (вшэ)
российская академия наук, санкт-петербургский университет информационных технологий, высшая школа экономики (вшэ)
Наука, Российская академия наук, Санкт-Петербургский университет информационных технологий, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Российские ученые разработали ИИ, распознающий древнеегипетские иероглифы

В России разработали распознающий древнеегипетские иероглифы ИИ

© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские ученые разработали ИИ-технологию, которая может переводить тексты, написанные древнеегипетскими иероглифами - модель обучалась на самом полном собрании древнеегипетских текстов с переводами, рассказали РИА Новости в Институте искусственного интеллекта AIRI.
"Ученые Института AIRI, ИСП РАН и ИТМО разработали систему, которая может точно распознавать и переводить иероглифические тексты. Основным источником данных при обучении модели стал Thesaurus Linguae Aegyptiae – самое полное собрание древнеегипетских текстов с переводами. Точность работы модели оценивалась в два этапа. Сначала применялись автоматические метрики, затем тексты оценивали профессиональные египтологи из НИУ ВШЭ", - говорится в сообщении.
Изображение гиппокампального нейрона in vitro: до и после - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Российские ученые улучшили микроскоп
Вчера, 09:00
Такая разработка может использоваться в мобильных приложениях дополненной реальности - посетители, которые приходят в музей или видят древнеегипетский артефакт, смогут навести на него камеру и понять, что там написано. Также ИИ помогает исследователям усовершенствовать процесс дешифровки и интерпретации новых материалов, а студентам-египтологам, которые только начинают изучать язык, облегчает процесс обучения.
Древнеегипетские иероглифы более сложные в распознавании в сравнении с обычным алфавитом: ИИ должен понимать сотни уникальных символов, некоторые из них визуально похожи.
"Проект стал результатом работы междисциплинарной команды специалистов по машинному обучению и египтологии. Первую научную работу, посвященную разработке метода, мы уже представили на международной конференции SIGGRAPH 2025 ... На данный момент доступ к системе открыт по запросу для заинтересованных специалистов", – прокомментировал PhD, ведущий научный сотрудник Института AIRI и руководитель проекта Илья Макаров.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Российские ученые запатентовали в США ИИ, отражающий хакерские атаки
Вчера, 05:55
 
Наука Российская академия наук Санкт-Петербургский университет информационных технологий Высшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
