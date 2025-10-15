Дед лишенного гражданства Украины артиста форсировал Днепр в 1943-м

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Алексей Полунин, дед артиста балета Сергея Полунина, которого Владимир Зеленский лишил украинского гражданства, во время освобождения Украины в ходе Великой Отечественной войны в сентябре 1943 года участвовал в стремительном разгроме гитлеровцев и героическом форсировании Днепра, переправляя раненых лошадей и боеприпасы через реку, за что был удостоен считающейся военными очень почетной медали "За отвагу", выяснило РИА Новости, изучив наградные документы.

Командование представило красноармейца ветеринарной части Алексея Полунина к медали "За отвагу" - "за то, что он в боях 27-30.9.43 годк при форсировании Днепра под артиллерийским и пулеметным огнем врага оказывал помощь и переправлял через Днепр раненых лошадей и по своей инициативе подносил и переправлял боеприпасы, тем самым помог наступающим успешно форсировать Днепр". Приказ о награде Полунина вышел 23 ноября 1943 года.