Дед лишенного гражданства Украины артиста форсировал Днепр в 1943-м
Дед лишенного гражданства Украины артиста форсировал Днепр в 1943-м - РИА Новости, 15.10.2025
Дед лишенного гражданства Украины артиста форсировал Днепр в 1943-м
Алексей Полунин, дед артиста балета Сергея Полунина, которого Владимир Зеленский лишил украинского гражданства, во время освобождения Украины в ходе Великой... РИА Новости, 15.10.2025
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Алексей Полунин, дед артиста балета Сергея Полунина, которого Владимир Зеленский лишил украинского гражданства, во время освобождения Украины в ходе Великой Отечественной войны в сентябре 1943 года участвовал в стремительном разгроме гитлеровцев и героическом форсировании Днепра, переправляя раненых лошадей и боеприпасы через реку, за что был удостоен считающейся военными очень почетной медали "За отвагу", выяснило РИА Новости, изучив наградные документы.
Накануне украинский телеканал ТСН сообщил, что Зеленский
подписал указ о лишении гражданства Украины
в том числе артиста балета Сергея Полунина
.
Алексей Емельянович Полунин воевал в 818-м стрелковом полку 31-й стрелковой дивизии 46-й армии 3-го Украинского фронта.
С середины сентября 1943 года немецкие войска начали отход к Днепру
. Отступая, они сжигали посевы и населенные пункты, угоняли в рабство мирных жителей. Преследуя врага, части 46-й армии двигались к Днепру и быстро прорвали фронт противника, причем в числе соединений, действовавших наиболее стремительно, была и 31-я стрелковая дивизия. В ночь на 27 сентября 1943-го части дивизии форсировали Днепр у поселка Аулы Криничанского района Днепропетровской области
и захватили плацдарм на противоположном берегу реки. В последующие дни 31-я дивизия вела ожесточенные бои за расширение плацдарма и отражала яростные контратаки противника.
Командование представило красноармейца ветеринарной части Алексея Полунина к медали "За отвагу" - "за то, что он в боях 27-30.9.43 годк при форсировании Днепра под артиллерийским и пулеметным огнем врага оказывал помощь и переправлял через Днепр раненых лошадей и по своей инициативе подносил и переправлял боеприпасы, тем самым помог наступающим успешно форсировать Днепр". Приказ о награде Полунина вышел 23 ноября 1943 года.