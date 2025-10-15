Рейтинг@Mail.ru
На границе России и Казахстана застряли тысячи фур
08:54 15.10.2025 (обновлено: 16:30 15.10.2025)
На границе России и Казахстана застряли тысячи фур
На границе Казахстана и России около 2,5 тысячи грузовиков образовали многокилометровые очереди из-за усиленных таможенных проверок грузов, пишет Lenta.ru. РИА Новости, 15.10.2025
Большегрузные автомобили, скопившиеся на магистрали . Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. На границе Казахстана и России около 2,5 тысячи грузовиков образовали многокилометровые очереди из-за усиленных таможенных проверок грузов, пишет Lenta.ru.
По данным источника, проблема возникла еще в середине сентября в связи с тщательными проверками грузов с электроникой, дронами и товарами западных брендов казахскими таможенниками. Ситуация еще больше усложнилась из-за закрытия пунктов пропуска на китайско-казахстанской границе во время национальных праздников в Китае.
Логистические компании отметили, что из-за задержек на границе сроки доставки увеличились на 3–5 дней, что уже привело к увеличению тарифов на перевозку, а также к поиску альтернативных маршрутов через границу России и Китая, сообщается в материале.
Издание отмечает, что на китайско-казахстанской границе также образовалось пробка примерно из десяти тысяч грузовиков. Власти ведут переговоры, чтобы увеличить количество разрешений на транспортировку грузов, что могло бы помочь в решении проблемы.
Армянские фуры с сельхозпродукцией на КПП Верхний Ларс - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
В Армению возвращаются сотни фур с сельхозпродукцией для России
24 августа, 00:14
 
