Сборные Кот-д'Ивуара и Сенегала завоевали путевки на ЧМ по футболу

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Сборная Кот-д'Ивуара разгромила команду Кении в домашнем матче африканской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года и вышла в финальную стадию турнира.

Встреча группы F, которая прошла во вторник, закончилась со счетом 3:0. Мячи забили Франк Кессье (7-я минута), Ян Дьоманде (54) и Амад Диалло (84).

Сборная Кот-д'Ивуара набрала 26 очков и стала первой в группе. Второе место заняла команда Габона (25 очков).

В матче группы В сенегальцы разгромили сборную Мавритании (4:0), набрали 24 очка и также пробились на чемпионат мира. Команда ДР Конго (22) стала в группе второй.