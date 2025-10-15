Сборные Кот-д'Ивуара и Сенегала завоевали путевки на ЧМ по футболу

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Сборная Кот-д'Ивуара разгромила команду Кении в домашнем матче африканской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года и вышла в финальную стадию турнира.
Встреча группы F, которая прошла во вторник, закончилась со счетом 3:0. Мячи забили Франк Кессье (7-я минута), Ян Дьоманде (54) и Амад Диалло (84).
Сборная Кот-д'Ивуара набрала 26 очков и стала первой в группе. Второе место заняла команда Габона (25 очков).
В матче группы В сенегальцы разгромили сборную Мавритании (4:0), набрали 24 очка и также пробились на чемпионат мира. Команда ДР Конго (22) стала в группе второй.
Победители групп автоматически квалифицируются на чемпионат мира. Четыре лучшие сборные из девяти, занявших в своих группах вторые места, в ноябре в Марокко разыграют путевку в межконтинентальные стыковые матчи. Это команды Габона, ДР Конго, Камеруна и Нигерии.
Саудовская Аравия пробилась на чемпионат мира по футболу
15 октября 2025, 00:05